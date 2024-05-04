指侵10歲女學生 狼師否認仍判10年

李姓代課美術老師被控指侵班上10歲女學生，但他否認犯行，基隆地院依醫師驗出女學生的陰道冠（處女膜）有紅腫傷，將李師依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處10年徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/05/04 10:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕50多歲李姓代課美術老師，騙10歲女學生小君（化名）到他教室拿餅乾，趁機把手伸進小君內褲，摸她臀部，再往前摸進下體指侵得逞。基隆地院審理時，李師否認指侵小君，法官依醫師驗出小君的陰道冠（處女膜）有紅腫傷，依對未滿14歲女子犯強制性交罪重判李師10年徒刑。

判決指出，李姓男子受聘基隆市某國小擔任美術代課老師，前年11月間某日上午10時許，騙小君到教室拿餅乾後，趁與小君獨處時，正面環抱小君，先將手伸進小君內褲，摸她臀部後，往前以手指插入她下體（陰道）一點點，接著又用手，隔著小君衣服，摸她的胸部；事後，李師還要求小君不得告訴其他人。

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小君遭李師指侵後，哭著回教室，班上3名女同學主動上前關心，小君也不敢告訴同學，返家後才告訴母親遭呂師性侵；小君父母連夜帶著小君到醫院驗傷後，報案控訴李師染指女兒惡行。

警方獲報後，當晚即採集小君內褲上檢體，並於李男到案採集李師唾液等檢體進行比對，在小君內褲上採到李師的DNA，檢方據此將李師依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌起訴。

法院審理時，李師雖坦承他有摸小君臀部、摸胸，但否認指侵小君，並以小君下體（陰道）並無與他DNA型別相符的生物跡證為自己辯駁。

不過，法官依醫師開的驗傷單顯示，小君陰道口往內約2公分處的陰道冠有紅腫認為，小君指控遭李師以手插入一點點的情形相符，依刑法第10條性交的定義，李師以手指插入小君下體，客觀上即屬性交行為，李師辯稱僅有猥褻，屬避重就輕之詞，不足採信。

判決痛批李師，身為小君的老師，罔顧學生家長信任，僅為滿足私慾，指侵小君，造成小君一輩子難以抹滅的陰影，妨礙小君身心發展甚鉅，將李師依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處10年徒刑。

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