搶土方暴利 天道盟大哥殺大哥

專案小組攻堅，逮捕天道盟天鳴會會長李宗漢、要角魏義騰等8人。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/01/28 05:30

〔記者吳仁捷、溫于德／新北報導〕綽號「阿八」的六十歲天道盟濟公會八里分會會長林文章遭槍擊身亡案，檢警追查發現竟是同室操戈，林因八里土方清運龐大利益，與硬來插旗的天道盟天鳴會會長李宗漢結怨，李涉嫌唆使心腹魏義騰找來槍手蔡易昇殺人，還約定給蔡姓槍手五百萬元安家費，警方拘提李宗漢、魏義騰等八嫌到案，昨依殺人、組織犯罪、加重重利、洗錢等罪嫌將李嫌等人送辦。

槍手殺人後立即投案

檢警追金流逮到主謀

士林地檢署訊後認定李、魏均涉犯教唆殺人、殺人等重罪，且有逃亡、勾串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

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據了解，天道盟濟公會八里分會會長林文章，去年四月在八里辦公室遭四十二歲槍手蔡易昇槍擊身亡，蔡嫌開槍後立即到八里分駐所投案，蔡嫌居無定所，加上犯案後立即投案，與黑道唆使殺人犯案模式如出一轍，檢警高度懷疑幕後有人指使。

警方調查，林文章長期在八里地區經營土方建案砂石等工程，因龐大利益引起同為天道盟的天鳴會覬覦爭奪，案發之際，便研判與土方利益有關，經過濾分析，掌握天道盟天鳴會會長李宗漢在案發不到半個月，便在八里設立營造公司，插旗搶食土方清運等龐大利益。

檢警深入追查，發現案發後第四個月起，魏義騰密切與蔡嫌家人碰面，並掌握李宗漢透過魏義騰，提供五百萬元安家費給蔡嫌的家人，查出魏義騰給了蔡嫌家人一百七十三萬元，透過金流確切掌握，起出六十二萬元餘款，掌握天鳴會買凶殺人關鍵證據。

專案小組也發現，天鳴會以淡水地區某當鋪做為掩護，從事地下錢莊、暴力討債等行為，清查多名被害人因無法負擔高額的利息，遭拘禁逼迫簽下本票並抵押過戶名下資產，專案小組到天鳴會四個據點掃蕩，查扣現金、本票、土地所有權狀等物，被害人得知高利貸集團被警方查獲，都不禁鬆了一口氣。

檢警宣布偵破八里角頭林文章槍擊命案；圖為命案發生後查獲的凶槍。 （記者吳仁捷翻攝）

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