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    天道盟角頭命案竟是同室操戈 天鳴會長覬覦土方利益500萬買兇殺人

    檢警今天宣布偵破八里角頭林文章阿八槍擊命案，竟是同為天道盟的天鳴會長李宗漢覬覦八里龐大土方利益，涉嫌花500萬安家買兇，警方逮捕李姓主嫌（1號背心）等8人，起出現金、本票等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    檢警今天宣布偵破八里角頭林文章阿八槍擊命案，竟是同為天道盟的天鳴會長李宗漢覬覦八里龐大土方利益，涉嫌花500萬安家買兇，警方逮捕李姓主嫌（1號背心）等8人，起出現金、本票等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/27 14:43

    〔記者吳仁捷／新北報導〕天道盟濟公會八里分會長林文章去年遭槍手蔡易昇在公司狙擊身亡，檢警深入追查，發現竟是同室操戈，掌握天道盟天鳴會長李宗漢涉有重嫌，查出李嫌覬覦八里數十億土方利益，竟以500萬買兇殺人，更插旗八里經營開發公司，檢警兵分多路到新北、苗栗等地，拘提李宗漢、要角魏明騰等8人到案，起出現金、本票、土地權狀證物，

    據了解，60歲天道盟濟公會八里分會長林文章去年4月遭槍擊身亡，涉案男子蔡易昇開槍後向警方投案，因蔡嫌居無定所，且沒有地緣關係，懷疑全案為幕後藏鏡人主使，專案小組持續追查，通報士林地檢指揮偵辦，經9個月追查，掌握天道盟天鳴會會長、55歲李宗漢涉嫌重大，25日出動上百警力，兵分多路到新北、桃園、苗栗、高雄等地，拘提李宗漢、48歲幹部魏明騰、劉姓成員共8人到案，當場查扣現金、本票、土地所有權狀等物，全案依殺人、組織犯罪、加重重利、洗錢送辦。

    警方調查，林文章長期在八里地區經營土方建案砂石等工程，因龐大利益引起同為天道盟的天鳴會覬覦爭奪，案發之際，便研判與土方利益有關，加上槍手蔡易昇行兇後立即投案，與黑道唆使殺人後犯案模式如出一轍，顯見幕後有人指使，專案小組層層過濾分析，掌握天道盟天鳴會長李宗漢，以500萬安家費買凶，教唆蔡易昇犯案，且案發不到半個月，便在八里設立營造公司，搶食龐大工程利益。

    專案小組偵辦同時發現，天鳴會以淡水地區某當鋪做為掩護，實際從事地下錢莊、暴力討債等行為，清查多名被害人因借款無法負擔高額利息，遭拘禁逼迫簽下本票並抵押過戶名下資產，所幸，專案小組年前展開攻堅、掃蕩幫派據點，讓被害人脫離幫派掌控，都相當感激。

    警方逮捕李姓主嫌等8人，起出現金、本票等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    警方逮捕李姓主嫌等8人，起出現金、本票等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    檢警今天宣布偵破八里角頭林文章阿八槍擊命案，竟是同為天道盟的天鳴會長李宗漢覬覦八里龐大土方利益，涉嫌花500萬安家買兇，警方逮捕李姓主嫌等8人，起出現金、本票等證物；圖為阿八命案現場。（記者吳仁捷翻攝）

    檢警今天宣布偵破八里角頭林文章阿八槍擊命案，竟是同為天道盟的天鳴會長李宗漢覬覦八里龐大土方利益，涉嫌花500萬安家買兇，警方逮捕李姓主嫌等8人，起出現金、本票等證物；圖為阿八命案現場。（記者吳仁捷翻攝）

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