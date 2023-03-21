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    怕女神染疫要求退出電玩展 男子揚言放炸彈判拘40日

    女模「小雪」是電玩展常客。（資料照，取自小雪臉書）

    女模「小雪」是電玩展常客。（資料照，取自小雪臉書）

    2023/03/21 11:22

    〔記者王定傳／新北報導〕台北市電腦商業同業公會「台北國際電玩展」粉絲專頁管理人，於2020年間多次接獲恐嚇訊息，揚言若不讓模特兒「小雪」退出電玩展，就要放置炸彈；警方調查，蕭姓男子疑擔心女神參加活動，恐感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），才有此行為，他辯稱傳錯了，新北地院不採信，依恐嚇危害安全罪，判處蕭男拘役40日。

    2020年2月間，武漢肺炎疫情仍持續延燒，各大展場活動幾乎都已停辦，原預定2月6至9日於台北市南港展覽館舉辦的「2020台北國際電玩展」活動，也因此延後舉辦。

    怎料，同年2月6日至8日間，主辦單位台北市電腦商業同業公會「台北國際電玩展」粉絲專頁管理人，卻多次接獲恐嚇訊息，內容要求：「小雪馬上退出活動馬上送炸彈」。

    警方調查，未婚且擔任臨時工的蕭男，疑因擔心模特兒參加活動，恐感染肺炎，才假稱放置炸彈，企圖讓活動停辦；檢方偵辦時，他亦坦言有傳送這些訊息，但解釋說是「傳錯了」。

    審理時，蕭男仍舊堅稱是誤傳，這些訊息原本是要傳給房東，蕭男的律師則主張，蕭男有身心障礙，思考甚為簡單，且所傳內容詞不達意，非正常文句，顯見蕭男表達能力不足，並無任何惡意，僅是想保護「小雪」，本案亦無任何具體遭恐嚇的被害人。

    但法官審理認為，蕭男在警詢、偵查時均坦言因為非常擔心「小雪」，希望盡量不要讓她接「台北國際電玩展」這種活動，才會傳這些訊息，知道此行為違法，且他自認其房東並未使用臉書，可見他為卸責而臨訟飾詞，加上粉絲專頁管理人坦言看到訊息後「感覺受到威脅、很害怕」，因此判定有罪。

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