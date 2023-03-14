不甘女友背叛 高雄KTV大廳爆喋血衝突

林女和友人到KTV歡唱後，遭男友持刀壓制劃傷後頸。KTV示意圖。（資料照）

2023/03/14 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市邱姓男子懷疑林姓女友感情出軌，趁林女和友人到KTV歡唱時，拿刀劃傷林女的後頸部，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴，但法官認為他沒有殺人犯意，且已與林女和解，僅依恐嚇危害安全罪判他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，2020年5月15日清晨6點，林姓女子和張姓、洪姓友人到KTV歡唱，她們唱完歌正準備離開時，在一樓大廳被邱男（25歲）堵到，邱拿出預藏的筍刀，先把林女推倒後，再將刀子架在她脖子上，質問她感情出軌的事。

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林女友人見狀伸援手，竟邱男粗暴推開，並嗆聲警告他們不準靠近，此時，林女趁服務生報警時，趁機掙脫邱男的束縛，但又被邱男從後方追上，再次將她壓制在地，還拿刀在她後頸部劃出刀傷（就醫時共縫合5針），直到警方獲報到場，邱男才鬆手放人。

雄檢偵查時，檢方認為邱男拿刀劃傷林女後，雙方在拉扯時，邱男曾一度煒祐持刀想要刺入林女的肚子，幸好林女即時擋住才沒有受傷，因此依殺人未遂罪將邱男起訴。

高雄地院審理時，邱男否認有殺害女友的念頭，辯稱只是想給她一個教訓；由於林女事後與邱男達成和解，法官認定邱男沒有殺人犯意，改依傷害罪論處，但傷害罪部分已撤告，最後僅依恐嚇危害安全罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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