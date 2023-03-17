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    首頁　>　社會

    司法界「議長殺手」 嘉檢資深檢察官顏榮松榮退

    即將退休的嘉檢資深檢察官顏榮松，在同仁眼中專業能力強，又照顧後輩。 （記者丁偉杰攝）

    即將退休的嘉檢資深檢察官顏榮松，在同仁眼中專業能力強，又照顧後輩。 （記者丁偉杰攝）

    2023/03/17 17:52

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕即將滿70歲的嘉義地檢察署資深檢察官顏榮松後天退休，長達32年5個月的司法官生涯，辦過無數重大社會矚目案件，他於2011年即通過審查，領取公務員最高14職等，相當於部長級薪俸，曾因辦案收押4位議長，在司法界有「議長殺手」之稱。在同仁眼中的顏榮松專業能力強，又照顧後輩，顏說，問案尊重人權，未曾被投訴執法態度不佳，退休先暫時休息一下。

    顏榮松是台南下營人，他曾在台南地檢署服務5年8個月，其餘司法官生涯皆在嘉檢位職，法官、檢察官享有終身職，顏滿70歲主動申請退休，也是嘉檢首位任職最久的檢察官。在顏退休前夕，今天，嘉檢檢察長張曉雯、主任檢察官江金星等同仁到他的辦公室送上祝福。

    顏榮松曾投身陸軍官校專修班，上尉退伍後，取得中興大學法律系夜間部學歷（後來改名台北大學），以退除役軍人轉任公職，曾在台北市當過里幹事，最後考取司法官第27期結業，經歷嘉檢主任檢察官、南檢主任檢察官及嘉檢資深檢察官，歷年考績皆甲等。

    他說，生長在鄉下，高中職求學時，曾經歷留級、逃學、蹺家、拉幫結派等，「還好沒有沾染槍、毒，才有回頭路」，考取司法官，當上檢察官，才改變人生命運。

    他表示，當檢察官讓他脫離貧窮，獲得尊嚴生活，完成司法官訓練後即分發到嘉檢服務，讓他能就近照顧台南老家父母到終老，盡孝道，長年來他住在公家宿舍，生活平淡、平實，相當感恩。

    顏榮松曾為黑金專責檢察官，在南檢服務時，是「319槍擊案」辦案成員，也在嘉檢辦過轟動全國的「殺人魔」陳瑞欽案，有豐富的辦案經驗，幽默風趣，常受邀擔任研習講師，深入淺出為公務人員介紹法律知識。

    嘉檢檢察長張曉雯（前排左六）帶領同仁，為即將退休的資深檢察官顏榮松（第二排持花束者）送上祝福。 （嘉檢提供）

    嘉檢檢察長張曉雯（前排左六）帶領同仁，為即將退休的資深檢察官顏榮松（第二排持花束者）送上祝福。 （嘉檢提供）

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