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    姊妹花拒繳遺產稅 繼承電子大廠股票慘在低點被賣掉

    行政執行署台北分署。（資料照）

    行政執行署台北分署。（資料照）

    2023/03/17 18:18

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市吳姓男子去世後，留下中正區價值4000多萬的房屋和上市櫃公司股票，但女兒吳姓姊妹花繼承財產卻拒繳遺產稅，被移送強制執行，行政執行署台北分署委託變賣吳男遺留的電子大廠10張股票，將欠繳183萬多元遺產稅納入國庫。

    吳姓姊妹花都是上班族，父親去世後，留下台北市精華地帶中正區房地和多家上市櫃公司的集保股票，台北市國稅局核定財產總額有4263萬元，減去免稅額及扣除額後，吳姓姊妹花應繳納遺產稅166萬多元，不過，她們未按時繳納，被台北市國稅局移送台北分署強制執行。

    台北分署調查發現，吳男所有的某電子大廠股票價值高，只要變賣股票即足夠清償欠繳的遺產稅，收案後即於去年10月核發執行命令扣押，委託證券公司變賣電子大廠股票。

    台北分署指出，證券公司去年11月27日賣出1萬958股，即10張又958股，賣出價格是每股169.5元，對照目前的價格，剛好是波段的低點。台北分署在扣押股票當天，一併發函命吳姓姊妹花到分署陳報財產狀況，公文由本人親自簽收，若吳姓姊妹花依公文期限到分署自行繳納，即可避免繼承自父親的股票賣在低點。

    台北分署說，行政執行實務上，如執行標的為上市、櫃公司股票，近年來因國際經濟環境的變化快速，連帶造成股價波動加大，執行分署在委託變賣股票時點不一，無從判斷何為高點、低點，僅能委託依市價變賣。如此一來，股票變賣的價格未必是義務人所期望的價格。

    台北分署呼籲，民眾如有滯欠任何的公法上金錢債務而遭移送行政執行，收到相關執行命令後，務必自行繳納，以免在執行中，因為財產的市價發生變化，例如本案中的上市公司股票，以致於變賣或拍賣的價格不符預期。

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