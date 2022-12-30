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    有錢選舉卻拒繳欠款！執行署祭殺手鐧 扣押90候選人補助款

    彰投有90名候選人有錢選舉卻拒繳欠款，執行署彰化分署祭殺手鐧扣押候選人選舉補助款。（彰化分署提供）

    彰投有90名候選人有錢選舉卻拒繳欠款，執行署彰化分署祭殺手鐧扣押候選人選舉補助款。（彰化分署提供）

    2022/12/30 08:09

    〔記者湯世名／彰化報導〕年底大選結束，法務部行政執行署彰化分署清查發現，彰化、南投仍有多達90名候選人有錢繳納選舉保證金登記參選，卻拒不清償滯欠稅、費及罰鍰，彰化分署祭出殺手鐧，趕在選舉委員會辦理選舉保證金、競選經費補貼款的退還及發放作業前，同步寄送扣押命令給彰化、南投選委會及各鄉鎮市公所，扣押有滯欠稅費罰鍰的候選人選舉保證金及補貼款，共執行扣得146萬1419元，扣押款項將解繳給相關移送機關，用以抵償所欠的稅費罰鍰。

    彰化分署指出，於選舉投票日前即請彰化縣及南投縣選舉委員會提供各項選舉的候選人名冊，清查比對出轄區內共有155名候選人滯欠稅、費及罰鍰等公法上金錢給付義務未履行，目前為彰化分署的行政執行案件義務人，其中彰化縣的候選人計有94人、南投縣的候選人計有61人。

    彰化分署說，有部分候選人於選前已被扣押存款、薪資或自行清償完畢，另有部分候選人已辦理分期繳納中，對於仍不願主動繳納或提出清償方案的90名候選人，彰化分署待選舉結束後的11月28日火速寄送扣押命令扣押候選人的選舉保證金及補貼款，經彰化縣、南投縣選舉委員會及各鄉鎮市公所陸續回報，除候選人因得票數未達門檻而遭沒收保證金或不符補貼款領取資格外，統計至12月23日止已扣到146萬1419元。

    彰化分署強調，依法繳納稅捐、罰鍰及相關規費，本為國民應盡的法遵義務，但竟有候選人有錢繳納選舉保證金登記參加公職人員選舉，卻拒不清償欠款，以身試法對選民做了最壞的示範。彰化分署呼籲，滯欠稅費罰鍰應儘速自行繳納或提出清償方案，切勿置之不理，否則執行分署將全面清查義務人名下的財產，強制執行扣押、查封並拍賣，有損顏面得不償失。

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