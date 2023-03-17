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    挺基層辦案加班費一概核准 調查局長王俊力打包票：專案絕對可報加班！

    調查局長王俊力捍衛基層辦案的加班權益，強調辦專案的同仁，都能依規定報加班時數，不受每日4小時限制。（資料照）

    調查局長王俊力捍衛基層辦案的加班權益，強調辦專案的同仁，都能依規定報加班時數，不受每日4小時限制。（資料照）

    2023/03/17 17:02

    〔記者錢利忠／台北報導〕立法院院會去年三讀通過「公務員服務法修正案」，明定一般公務員每日辦公時數8小時，延長辦公時數每日不得超過12小時，每月不得超過60小時；修法本意是避免基層公務員過勞，不過此法套用在任務特殊的調查局，卻衍生「每日加班只能報4小時」的難題，近日引起不少調查官熱議；調查局長王俊力捍衛基層權益，今天打包票表示「辦案同仁絕對可以報專案加班！」

    王俊力今天接受本報採訪時表示，公務員加班時數等差勤規定，是由人事行政總處規定，每日加班4小時上限是針對一般性加班，不過，如果調查官因執行偵辦案件的需求，而有報加班的必要，調查局一定批准加班，近來有許多外勤處站已向局本部申請，因辦案需求要報加班，調查局絕不會讓基層調查官落入認真加班辦案，卻無法報加班的困境。

    王俊力強調，只要是執行偵辦案件專案，外勤處站一定會呈報局本部，人事室即會開啟差勤系統的加班選項，因辦案而須加班的調查官，就可以進差勤系統依專案時數報加班，「將請人事室向各外勤處站的基層調查官做宣導」。

    有調查官私下建議，如果每個案件都要專案簽呈，實在是大工程，可否改成案件經「立案」，就自動變「專案」，可以開啟差勤系統加班欄位，此舉也能增進基層報加班辦案的動機。

    公務員服務法規定，各機關（構）為推動業務需要，得指派公務員延長辦公時數加班。延長辦公時數，加上每日辦公時數8小時，每日不得超過12小時；但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務或辦理季節性、週期性工作等例外情形，延長辦公時數上限由總統府、國家安全會議及五院分別定之。

    近日，有不少調查官在內部社群中，討論每日加班時數的上限，質疑調查局人事室為符合公務員服務法規定，在未發布內部公告的情況下，將差勤系統的每日加班上限，更改為4小時。有調查官私下質疑，此舉表面上看似保護基層調查官免於過勞，卻衍生實際上仍超時加班工作，但不能報請加班，也無法循舊制換取補休？加班時數議題引起基層廣泛討論。

    王俊力今天聽聞基層調查官的意見後，捍衛基層辦案應報加班的權益，強調絕對不會有辦專案卻無法報加班的情況，將請調查局人事室向基層宣導如何填差勤加班系統。

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