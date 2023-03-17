為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「全民防詐，頭家來了」 曹興誠攜手警廣共同防詐

    警廣與曹興誠共同錄製「全民防詐，頭家來了」影片。（記者王冠仁翻攝）

    警廣與曹興誠共同錄製「全民防詐，頭家來了」影片。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/17 00:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團危害民眾甚鉅，警方連年強力打詐、防詐，為了進一步防範詐騙集團，警察廣播電台特地與聯華電子創辦人曹興誠攜手防詐。在眾多詐騙手法當中，近來尤以投資詐騙最常見，警廣於是與曹興誠共同錄製「全民防詐，頭家來了」系列節目，並在今天正式對外宣傳，曹在節目中針對這些詐騙手法進行解說，希望能防止民眾受騙。

    警廣指出，在「全民防詐，頭家來了」系列節目當中，曹興誠目前共錄製了3集節目，分別是防投資詐騙篇、防靈骨塔詐騙篇、防虛擬貨幣詐騙篇。

    警方指出，投資詐騙與虛擬貨幣詐騙近來甚為流行，主要是詐騙集團看準有許多民眾自疫情以來，原本的工作受影響，因此想另謀投資方法，來補足原本短缺的薪資。此方法經常以「穩賺不賠」為噱頭，誘騙民眾加入特定投資平台，有理財老師親身教學；民眾起先牛刀小試時，詐團會正常出金，一旦民眾「all in」，積蓄則會血本無歸。

    靈骨塔詐騙則常見於年長者，詐團也是抓準民眾貪心心理，謊稱投資靈骨塔未來可以獲利翻倍，民眾花大錢購買大量塔位後卻根本賣不出去。還有詐騙集團會針對已經砸錢買靈骨塔「套牢」的民眾二次詐騙，謊稱若再加購周邊商品變成「組合套餐」，會有「大戶」收購，但這些其實都是詐騙話術。

    警方呼籲，投資應循正當管道，若有「穩賺不賠」、「股海明燈」等話術，絕大多數都是詐騙集團的手段；民眾若遇到類似詐騙情境，一定要播打165反詐騙專線或是向警方求助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日台交流協會保二總隊取經 上架阿昭署長防詐影片
    2023/03/16 19:53

    日台交流協會保二總隊取經 上架阿昭署長防詐影片
    杜絕詐騙電話！唐鳳：門號內建防詐軟體 明年上路
    2023/03/06 21:53

    杜絕詐騙電話！唐鳳：門號內建防詐軟體 明年上路

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    女星江泳錡前進警分局直播！ 詼諧籲認識詐騙吸3萬人關注
    2023/02/28 20:59

    女星江泳錡前進警分局直播！ 詼諧籲認識詐騙吸3萬人關注
    資策會助攻 「美玉姨」防詐升級、長輩圖假訊息掰掰
    2022/12/20 20:56

    資策會助攻 「美玉姨」防詐升級、長輩圖假訊息掰掰

    喘咳不停當心致命 醫點名4族群
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播