「全民防詐，頭家來了」 曹興誠攜手警廣共同防詐

警廣與曹興誠共同錄製「全民防詐，頭家來了」影片。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/17 00:12

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團危害民眾甚鉅，警方連年強力打詐、防詐，為了進一步防範詐騙集團，警察廣播電台特地與聯華電子創辦人曹興誠攜手防詐。在眾多詐騙手法當中，近來尤以投資詐騙最常見，警廣於是與曹興誠共同錄製「全民防詐，頭家來了」系列節目，並在今天正式對外宣傳，曹在節目中針對這些詐騙手法進行解說，希望能防止民眾受騙。

警廣指出，在「全民防詐，頭家來了」系列節目當中，曹興誠目前共錄製了3集節目，分別是防投資詐騙篇、防靈骨塔詐騙篇、防虛擬貨幣詐騙篇。

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警方指出，投資詐騙與虛擬貨幣詐騙近來甚為流行，主要是詐騙集團看準有許多民眾自疫情以來，原本的工作受影響，因此想另謀投資方法，來補足原本短缺的薪資。此方法經常以「穩賺不賠」為噱頭，誘騙民眾加入特定投資平台，有理財老師親身教學；民眾起先牛刀小試時，詐團會正常出金，一旦民眾「all in」，積蓄則會血本無歸。

靈骨塔詐騙則常見於年長者，詐團也是抓準民眾貪心心理，謊稱投資靈骨塔未來可以獲利翻倍，民眾花大錢購買大量塔位後卻根本賣不出去。還有詐騙集團會針對已經砸錢買靈骨塔「套牢」的民眾二次詐騙，謊稱若再加購周邊商品變成「組合套餐」，會有「大戶」收購，但這些其實都是詐騙話術。

警方呼籲，投資應循正當管道，若有「穩賺不賠」、「股海明燈」等話術，絕大多數都是詐騙集團的手段；民眾若遇到類似詐騙情境，一定要播打165反詐騙專線或是向警方求助。

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