弘仁會車手集團 半年詐逾2億

警方逮主嫌弘仁會陳威諭（紅衣者）搜出大筆贓款，提款卡等證物。（記者姚岳宏翻攝）

2024/06/04 05:30

專替股票假投資詐團領贓款 開5至6個人頭公司洗錢

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫弘仁會分子陳威諭與詐團機房搭上線，由他擔任車手頭，找來雲林、嘉義一帶無業年輕人擔任取款車手，半年來經手提領詐騙贓款逾二億元，刑事警察局循線逮陳男等十八人，起出贓款三一四萬元，正擴大追查共犯及贓款流向。

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警逮18人 起出贓款314萬

刑事局打詐中心情資研析小組分析近來多起假投資詐騙案件，發現廿六歲陳男為首的車手集團，專替股票假投資詐團提領贓款；該詐團是在臉書等網站刊登假投資廣告，吸引民眾加LINE好友，再拉入投資群組中，分享飆股投資標的，並鼓吹下載假投資APP或交易平台進行投資，將投資款項匯入指定人頭帳戶。

取款人頭公司帳戶 銀行不疑

警方調查，轉帳水房經由二至三層、轉至虛設的公司帳戶，由陳男指揮車手前往銀行提領，由於他們取款的是人頭公司帳戶，車手臨櫃大額提領時，銀行大多不會關懷提問，車手集團利用此漏洞，從去年十月到今年三月間，提領超過兩億元，其中退休會計張姓婦人損失二千八百萬元最多。

刑事局偵七大隊長期蒐證，與嘉義市、台南市、桃園市及台北市警局組專案小組，三月間在台南市新營區銀行逮捕林姓提款車手，查扣詐騙贓款一八五萬元，五月再逮弘仁會陳男等十八人到案，查扣贓款三一四萬餘元、提款卡及犯案用手機等證物。

現行犯車手收押 其餘交保

警方查出詐團至少開設有五至六個人頭公司，正深入追查金主及資金流向，警詢後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方聲押現行犯林姓車手獲准，其他人三至五萬元交保。

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