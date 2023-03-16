日台交流協會保二總隊取經 上架阿昭署長防詐影片

日台交流協會代表聽取保二總隊介紹，將警政署宣導防詐影片上架協會專網。 （記者闕敬倫翻攝）

2023/03/16 19:53

開始處

0:25

〔記者闕敬倫／新北報導〕內政部警政署保安警察第二總隊日前與印尼警方、日本台灣交流協會，交流全球當今流行的詐欺案件，分析詐團手法粗估可分為5大類。印、日人員聽完後直接師法，並在網站上架警政署宣導影片，我國警方也找到各品牌、協會、網拍平台等一同放送，聯合各線上網頁、app教導民眾識詐，強化全民反詐騙。

保二總隊年初開始執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，向各界積極宣導「識詐」，印尼司法人權部智慧財產總局調查處警准將，與日本台灣交流協會今年2月相繼到保二刑警大隊參訪，針對各國面臨的詐欺案件問題進行交流。

請繼續往下閱讀...

保二總隊刑大分析，台灣目前統計前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙，並舉破獲的網路販賣假名牌包案件為例，指出詐騙犯罪集團以LINE群組、臉書粉絲團等宣傳方式吸引民眾，結合假帳號的手法，誆騙被害人可跨國低價代購正品名牌包，實際卻是劣質皮件，甚至貨品不符，造成不少人受害。

日本台灣交流協會代表，聽取保二總隊介紹的警政署「阿昭署長宣導防詐系列影片」，對詳細介紹詐騙手法的內容相當感興趣，並說明日本目前的詐欺犯罪樣態，與「阿昭署長」影片所指的雷同，立即將宣導防詐影片上架協會專網，提醒在台日本民眾注意防範，並進一步聯絡日本僑民經常瀏覽的「樂天市場」網站，於首頁刊登跑馬燈，提醒民眾購物前先認識網路購物詐騙手法，避免上當受騙。

保二總隊與印尼警方於座談時，針對查緝仿冒名牌包問題，印尼對我國防詐宣導口訣「一聽、二掛、三查證」簡短好記，表示大為讚許，將參考我國宣導作法加以運用，並允諾若我國警方有發現詐騙網站，可通報該調查處協助封鎖網域，共同打擊詐騙集團。

保二總隊刑警大隊呼籲，民眾勿因一時貪小便宜成為被害人，對於任何訊息應小心查證，凡事遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，確保自己的財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法