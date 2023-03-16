為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    輕航機在玩什麼？前空軍官校教官：民眾可學開飛機

    彰化縣溪州鄉順風飛行場一架輕航機鯊魚機迫降墜毀，機上教練與學員雙亡。（民眾提供）

    彰化縣溪州鄉順風飛行場一架輕航機鯊魚機迫降墜毀，機上教練與學員雙亡。（民眾提供）

    2023/03/16 19:42

    相關新聞連結：
    彰化輕航機墜機2死身分曝光！教練曾是F-16飛官 學員18歲日男

    〔記者丁奕／台北報導〕彰化縣溪州鄉順風飛行場一架鯊魚機今天（16日）下午3點多墜機，學員18歲日本籍本田英希、54歲台灣籍教練林國裕身亡。前空軍官校飛行教官于皓瑋說，許多退役飛官仍想飛行，都會去擔當教練，輕航機有分體驗飛行與學習駕駛輕航機，一般民眾都能報名學習開輕航機。

    于皓瑋說明，輕航機屬於超輕型飛機，檢查相關各方面雖不如一般載客的飛機、軍機嚴格，但仍有一定標準，貴的輕航機造價約數百萬至數千萬，構造也較簡單，相關保險也比較少。

    于皓瑋指出，有很多退伍的飛官還是會想飛行，有些人會選擇去飛民航機，不過長途航線常有時差問題，而台灣多處輕航機也可合法飛行，因此也有人選擇在輕航機當教官。

    于皓瑋說，據他所知，輕航機飛行可分為體驗飛行或是學員學習如何駕駛輕航機，體驗飛行1小時至少7000元；學習如何駕駛，需要考照、上課，費用則會更高。

    至於失事原因，則尚無法判斷，于皓瑋說，人為或機械原因都有可能，雖尚不確定失事前教練有無呼救，他也強調失事第一時間一定是先救飛機而非呼救，因此沒有呼救的情況較常見，大眾不必太詫異。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    越南SU-22戰機墜毀 機上飛官殉職
    2023/01/31 20:51

    越南SU-22戰機墜毀 機上飛官殉職
    日本輕航機墜毀！ 機身嚴重損毀 機上2人罹難
    2022/11/20 20:06

    日本輕航機墜毀！ 機身嚴重損毀 機上2人罹難

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    他遵照父親遺願租飛機撒骨灰 撒到一半離奇墜機亡
    2022/09/04 10:49

    他遵照父親遺願租飛機撒骨灰 撒到一半離奇墜機亡
    屏東失事輕航機飛行時數僅200小時 飛機主人：上月才保養
    2022/08/07 14:48

    屏東失事輕航機飛行時數僅200小時 飛機主人：上月才保養

    喘咳不停當心致命 醫點名4族群
    屏東傳輕航機墜機事故 父子2人死亡
    2022/08/06 21:53

    屏東傳輕航機墜機事故 父子2人死亡
    目擊者聽到爆炸！輕航機失事2人身亡 殘火中搜救畫面曝光
    2021/01/08 08:40

    目擊者聽到爆炸！輕航機失事2人身亡 殘火中搜救畫面曝光
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播