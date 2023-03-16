輕航機在玩什麼？前空軍官校教官：民眾可學開飛機

彰化縣溪州鄉順風飛行場一架輕航機鯊魚機迫降墜毀，機上教練與學員雙亡。（民眾提供）

2023/03/16 19:42

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彰化輕航機墜機2死身分曝光！教練曾是F-16飛官 學員18歲日男

〔記者丁奕／台北報導〕彰化縣溪州鄉順風飛行場一架鯊魚機今天（16日）下午3點多墜機，學員18歲日本籍本田英希、54歲台灣籍教練林國裕身亡。前空軍官校飛行教官于皓瑋說，許多退役飛官仍想飛行，都會去擔當教練，輕航機有分體驗飛行與學習駕駛輕航機，一般民眾都能報名學習開輕航機。

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于皓瑋說明，輕航機屬於超輕型飛機，檢查相關各方面雖不如一般載客的飛機、軍機嚴格，但仍有一定標準，貴的輕航機造價約數百萬至數千萬，構造也較簡單，相關保險也比較少。

于皓瑋指出，有很多退伍的飛官還是會想飛行，有些人會選擇去飛民航機，不過長途航線常有時差問題，而台灣多處輕航機也可合法飛行，因此也有人選擇在輕航機當教官。

于皓瑋說，據他所知，輕航機飛行可分為體驗飛行或是學員學習如何駕駛輕航機，體驗飛行1小時至少7000元；學習如何駕駛，需要考照、上課，費用則會更高。

至於失事原因，則尚無法判斷，于皓瑋說，人為或機械原因都有可能，雖尚不確定失事前教練有無呼救，他也強調失事第一時間一定是先救飛機而非呼救，因此沒有呼救的情況較常見，大眾不必太詫異。

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