目擊者聽到爆炸！輕航機失事2人身亡 殘火中搜救畫面曝光

現場仍有殘火。（記者羅欣貞翻攝）

2021/01/08 08:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣昨天（7日）傳出一架輕航機失聯，機上有2人，消防局漏夜搜救，直到晚間10點左右，在賽嘉村山域尋獲，當時現場仍在起火燃燒，2人已經死亡，遺體在今天（8日）凌晨1點42分由警消運送下山，警方報請檢方相驗。

昨晚10時6分特搜大隊於三地門鄉賽嘉村賽嘉山區，尋獲輕航機殘骸及其中一名人員，並於10時12分尋獲另一名人員，2人皆已明顯死亡，為林姓輕航機教練（男性、約50歲、高雄市）、陳姓乘客（男性、約24歲、屏東市）。消

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警消是在搜尋將近6個小時後，發現輕航機殘骸，現場還有火勢在燒，搜救人員試圖撲滅，但機上2人現場明顯死亡，事故原因將由國家運輸安全調查委員會調查。消防局表示，因有燃油，教練及乘客都有起火燃燒。

現場搜救人員指出，10點多找到時殘骸一直燒，燒到11點多，現場為6、70度陡坡，上面找不到水源，一直沒有辦法滅火，只好找礦泉水，並用滅火器撲滅火勢，用礦泉水冷卻，才將遺體搬送下來。

有目擊者說，事發時雲層壓低，聽到砰砰兩聲，有撞擊聲，爆炸聲，也有聽到村長廣播。

後來搜救人員從方向判斷，比對地圖，聞到有燃燒的汽油味道，才循風向、方向找到現場。

輕航機殘骸。（記者羅欣貞翻攝）

輕航機殘骸。（記者羅欣貞翻攝）

起飛的皆豪飛行場今天早上空無一人。（記者羅欣貞攝）

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