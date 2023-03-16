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    首頁　>　社會

    少女騎北宜公路成輪下亡魂 肇事駕駛只有2秒閃避不起訴

    周姓少女騎車上北宜公路兜風，過彎時打滑自摔，連人帶車衝往對向車道，與水泥預拌車對撞，不幸遭輾斷魂。（翻攝當事人IG限動，本報合成）

    周姓少女騎車上北宜公路兜風，過彎時打滑自摔，連人帶車衝往對向車道，與水泥預拌車對撞，不幸遭輾斷魂。（翻攝當事人IG限動，本報合成）

    2023/03/16 12:42

    〔記者錢利忠／台北報導〕16歲周姓少女無照騎車，在北宜公路過彎時自摔，慘遭對向而來的水泥預拌車後輪輾斃；事後出借機車的張姓車主及肇事鄭姓駕駛均被依過失致死罪法辦；台北地檢署認為，張姓車主將機車借給周女的林姓男友，不知林男將機車交給女友騎，而鄭姓駕駛在只有2秒的反應時間內，已緊急煞車及迴避，認定均罪證不足，今將2人不起訴。

    去年9月30日早上9時許，周女獨自騎著男友借來的機車，無照上路兜風，行經北宜公路七段的大轉彎處時，周女打滑自摔，機車直接朝對向車道衝去，當時對向由鄭男駕駛的水泥預拌車剛好經過，鄭男雖已緊急煞車閃避，仍閃避不及而與周女的機車發生碰撞。

    警消雖緊急將周女送醫搶救，仍挽不回她的生命；警方勘查周女所騎機車，發現後輪胎紋已磨平，可能因此導致周女過彎時打滑；由於周女無照騎車，出借機車的張姓車主因此也惹上過失致死罪官司。

    檢警調查，周女於事發當天因心情不好，想騎車散心，遂請林男幫她借機車，當天凌晨她還在IG上預告，指要騎車去北宜公路「當屁孩練卡普（壓車過彎）」，不料卻在過彎時打滑自摔，失去寶貴的生命。

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