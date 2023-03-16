中警狂追40公里截逃逸車 駕駛趴地喊怕：我沒駕照啊！

休旅車見警車立即倒車。（圖由警方提供）

2023/03/16 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方16日凌晨巡經逢甲商圈，見一輛休旅車行跡鬼祟攔查時，對方因心虛倒車後開始沿路逆向、蛇行加上闖紅燈再開上國道逃竄，警方通報線上警網展開攔截圍捕，一路狂追40公里到苗栗攔下，喝令駕駛下車趴地，沒想到駕駛竟高喊，「我會怕，我沒駕照啊」，員警當下好無言最後仍依法究辦。

台中市第六分局西屯所員警，今天凌晨1時許巡經轄內西屯區烈美街時，3名男子見巡邏車靠近，立即躲入一輛Honda休旅車內，員警直覺有異上前攔查，該車卻不配合攔查倒車駛離逃逸，沿途數度闖紅燈、逆向、蛇行危險駕車還自台中交流道開上國道企圖逃竄。

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期間員警唯恐衍生其他用路人危險，一路保持目視可及距離尾隨並通報線上攔截圍捕，共3輛警車就在國道上演警匪追逐，最後狂追40公里，從中市西屯區追到苗栗銅鑼，直到對方下交流道駛入平面道路攔下時，警方立即掏槍喝令車上3人下車趴地受檢，其中45歲林男坦認開車。

警方隨即質問林男「為什麼要跑，不會停嗎」，林男先是回稱「我會怕啊」，警方再大聲問「怕什麼」，未料林男竟答稱「我會怕，我沒駕照啊」，讓員警頓時臉上三條線，相當無言，最後除依法告發闖紅燈3張、逆向2張、無照駕駛1張及危險駕車1張，並依公共危險罪嫌逮捕，移送台中地檢署嚴辦。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例，闖紅燈處1800元以上5400元以下罰鍰，逆向處600元以上1800元以下罰鍰，危險駕駛處6000元以上24000元以下罰鍰，吊銷駕照，另無照駕駛處6000元以上12000元以下罰鍰，林男行為總計最高可開罰5萬5800元，還得面臨公危刑責，得不償失。

休旅車闖紅燈。（圖由警方提供）

警方攔下休旅車，掏槍喝令車內3人下車趴地受檢。（圖由警方提供）

警方攔下休旅車，掏槍喝令車內3人下車趴地受檢。（圖由警方提供）

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