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    首頁　>　社會

    南投縣公布酒駕累犯達44人、女性占3位 6人這原因「照片從缺」

    南投縣的埔里監理站在上月29日公布4名酒駕累犯資料，其中就有1人照片從缺，沒有照片是因他從沒有考過駕照。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投縣的埔里監理站在上月29日公布4名酒駕累犯資料，其中就有1人照片從缺，沒有照片是因他從沒有考過駕照。（記者陳鳳麗翻攝）

    2023/01/02 10:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕監理單位從去年4月開始酒駕累犯資料，姓名、照片、違規地點時間全都露，南投縣包括南投和埔里監理站到上月底，合計共公布了44名酒駕累犯，其中女性占了3人，而這些酒駕累犯中有6人「照片從缺」，沒有照片的原因，是因為這6人從沒有考過駕照，監理系統沒有照片檔案，也就是他們一直都是無照駕駛。

    酒駕新法於今年3月31日上路，自2019年7月1日起算，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄），得公布違規人姓名、照片及違規事實，南投縣的酒駕累犯，公布在南投和埔里監理站的「酒駕及拒測累犯公布專區」。

    南投縣人口僅48萬多人，南投和埔里監理站分多次公布，從去年5月開始到上月29日最新公布的一次，合計兩站公布了44人，南投監理站公布了24人，其中1名是女性，而有1名男性沒有照片；埔里監理站公布20人，女性占了2人，她們都沒有照片，而該站另有3名男性照片從缺。

    南投縣公布的酒駕累犯中有6人沒有照片，大埔里地區占了5人，之所以缺了他們的照片，不是有什麼特權，而是他們根本沒有考過駕照，監理系統沒有他們的照片檔案。而離譜的是，無駕照駛那麼多年，還不只一次酒後上路，而是至少有兩次的紀錄，才成了酒駕累犯。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南投監理站12月29日公布的酒駕累犯有一人。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站12月29日公布的酒駕累犯有一人。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站去年公布的酒駕累犯中，只有1人沒有照片。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站去年公布的酒駕累犯中，只有1人沒有照片。（記者陳鳳麗翻攝）

    埔里監理站上月公布的酒駕累犯之一。（記者陳鳳麗翻攝）

    埔里監理站上月公布的酒駕累犯之一。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站去年12月15日公布的酒駕累犯。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站去年12月15日公布的酒駕累犯。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站上月8日公布的4名酒駕累犯。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投監理站上月8日公布的4名酒駕累犯。（記者陳鳳麗翻攝）

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