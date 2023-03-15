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    首頁　>　社會

    和已婚前男友爆姦情硬拗被性侵 女子一舉動自戳謊言

    許姓女子和已婚前男友楊男相遇舊情復燃，姦情被抓包後稱遭楊男3度性侵，不過，高等法院審理發現許女2人還到澎湖當地商店一同買保險套、潤滑液，且相處自然，認定許女說詞不實，判許女、楊男須連帶賠償10萬元確定。（情境照）

    許姓女子和已婚前男友楊男相遇舊情復燃，姦情被抓包後稱遭楊男3度性侵，不過，高等法院審理發現許女2人還到澎湖當地商店一同買保險套、潤滑液，且相處自然，認定許女說詞不實，判許女、楊男須連帶賠償10萬元確定。（情境照）

    2023/03/15 16:29

    〔記者楊國文／台北報導〕在美國工作的許姓女子，返台和25年前大學時交往的男友楊男相遇舊情復燃，同遊澎湖，並發生性行為，楊妻發現姦情，向許女2人求償，許女辯稱是為悼念交往時引產的胎兒，才一起赴澎湖，但遭楊男3度性侵，不過，高等法院審理發現許女2人還到澎湖當地商店一同買保險套、潤滑液，且相處自然，認定許女說詞不實，判許女、楊男須連帶賠償10萬元確定。

    張女提告求償稱，和丈夫育有2名子女，許女明知其夫楊男已婚，從美返國仍和他發展婚外情，並於2019年7月4日至7日間同遊澎湖，而且同住民宿，發生性行為，侵害她的配偶權，情節重大，訴請許女和楊男連帶賠償100萬元。

    許女則辯稱，25年前就讀大學時，和楊男是男女朋友，為悼念與楊男交往時引產的胎兒，才同意和他一同前往澎湖，但抵達澎湖的第2天的7月5日凌晨1時、4時，和7月6日晚間，共3度遭楊男性侵，她未侵害張女的配權，並無賠償責任。

    高等法院合議庭查出，除了楊男坦承和許女發生合意性交外，2019年7月5日下午，許女在楊男陪同下，一同進入商店購買保險套、潤滑液等物，若真的如許女所稱，她於7月5日凌晨遭楊男性侵，應不可能不趁當天下午在商店購物時求救或逃跑，還和楊男返回民宿，再於7月6日發生性行為。

    此外，澎湖當地禮品店、海產行人員都證稱，同年7月6日許女和楊男到店內購物時，相處很正常，許女還說要買東西帶回美國，神情無異樣。

    高院審理認定，許女指稱遭楊男性侵的說詞不實，判許女和楊男須連帶賠償張女10萬元確定。

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