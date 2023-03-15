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    詐團佯裝房客上591找獵物 女房東慘噴飛3600多萬元

    警方陸續逮捕詐團成員。（警方提供）

    警方陸續逮捕詐團成員。（警方提供）

    2023/03/15 12:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個詐騙集團佯稱房客上591租屋網找行騙目標，鎖定北部一名財力雄厚的林姓女房東後，以各種假投資話術誘騙慫恿加入，結果林女慘被騙高達3600多萬元，案經台中市刑大循線查緝，陸續逮捕17人，經清查還有多位被害人共失金6千多萬元，檢方近日將偵結起訴。

    台中市刑大偵六隊日前清查新北市林姓女房東遭詐騙案，調查發現名下有多間房房產，財力豐厚的林女，去年5月間在591租屋網出租房屋，遭佯稱房客的騙徒佯稱租屋為由，加LINE好友互相認識，進而慫恿遊說林女參與博弈、虛擬貨幣網站等投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠。

    林女依對方指示至網站申登帳號，並依對方指示匯款，期間騙徒會偽造高額獲利的報表數字，加上小額出金引誘林女持續投資，導致林女在短短數月間，就投入超過3696萬元，但鉅款匯入對方指定公司人頭帳戶後，就被提領一空，林女驚覺遇詐時，早已血本無歸。

    案經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，警方長期蒐證，發現該詐團層層分工，將假投資等詐欺不法所得以網銀層轉，匯集各詐欺共犯帳戶後，再大額提領現金交付轉手水房成員，或立即於鄰近金融機構以現金轉存方式將不法贓款移轉，藉以規避查緝，去年9月間分三波陸續收網抓人，查扣不法所得2200萬元。

    偵六隊長金桂明今天說，警方破獲這個以段姓男子（29歲）為首的詐欺集團，查獲連同段男及成員共17人，經初步清查被害人超過19人，被騙金額從數萬元到數百萬元，其中有6人被詐金額共超過6500萬元，而具有幫派背景的段男，前年曾涉及台中大雅區的博弈集團打手基地殺人案，一審時被判刑14年。

    段在羈押期滿後竟籌組詐騙集團持續從事不法，此次又被查緝到案，警方訊後將全案依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，段男聲押獲准，檢方近日將偵結起訴。

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    詐團架設假投資網站詐欺林姓女房東等被害人。（警方提供）

    詐團架設假投資網站詐欺林姓女房東等被害人。（警方提供）

    詐團架設假投資網站詐欺林姓女房東等被害人。（警方提供）

    詐團架設假投資網站詐欺林姓女房東等被害人。（警方提供）

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