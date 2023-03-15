告發南檢簽結陳宗彥案 北檢29日首傳徐巧芯

台北市議員徐巧芯於今年2月22日向台北地檢署告發陳宗彥貪瀆，另一併告發當年簽結該案的南檢承辦檢察官。（資料照）

2023/03/15 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院前發言人陳宗彥多年前在台南市政府任職時，疑捲入酒店業者行賄案，台南地檢署簽分貪污他字案調查後，2015年以「查無事證」為由簽結，針對外界質疑未查明即簽結貪瀆案，南檢已另分他字案重啟調查；不過，台北市議員徐巧芯另向台北地檢署告發陳宗彥貪瀆，另一併告發當年簽結該案的南檢承辦檢察官；本月29日，北檢將以告發人身分首度傳喚徐巧芯。

徐巧芯日前向北檢告發時表示，貪汙治罪條例的追訴期為25年，雖然陳宗彥案是10幾年前的舊案，但還在法律追訴中，因當時檢察官只有簽結，沒做出處分，所以告發是想了解最後的結果，重新偵查後是起訴還是不起訴。

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徐巧芯表示，過去或許檢察官就是直接簽結，可是這次事件爆發後，包括陳宗彥辭職的舉動及外界的討論，感覺有一些新的證據曝光，所以用新證據提告發，法務部雖提會重新調查，但不知要查到何時及如何查，所以用公民身份來告發，不管結果是起訴或不起訴，到時可把檢察官的調查及理由公諸於世，這才是開大門走大路的做法。

陳宗彥多年前在台南市政府任職時，疑捲入酒店業者行賄案，台南地檢署簽分貪污他字案調查後，於2015年以「查無事證」為由簽結，近來卻被質疑當年查案「不了了之」；高等檢察署為此展開行政調查並公布結果，指南檢「並無吃案包庇」情事，對於外界質疑未查明即簽結的貪瀆案，南檢已另分他字案重啟調查。

高檢署發言人林宏松就陳宗彥一案行政調查結果表示，南檢承辦檢察官當時有調取相關資料，也有依規定辦理簽結，目前南檢已重啟調查。據悉，南檢當年除了調閱業者的通聯紀錄外，也有監聽涉案者，但查無涉貪等犯罪事證。

林宏松指出，全案起源於南檢「圓股」檢察官偵辦其他案件時，發覺時任南市民政局長陳宗彥等人有涉貪嫌疑，於2014年4月14日簽請另分他字案，隔日經檢察長核章，以「103年度他字第1852號」案件偵辦。林說，媒體報導所附的分案簽呈影本不完整，以致社會誤解。據悉，媒體報導的簽呈影本未經變造，但未公開所有內容，致使南檢受外界質疑。

林宏松強調，南檢當年分案後，承辦的圓股與接辦的義股檢察官（同年9月3日因職務異動而接辦）均有持續偵查，調查1年多後，認為尚缺乏積極事證，於2015年8月31日簽請報結，檢察長同年9月2日核章，同年11月11日歸檔。

南檢也曾說明此案，指檢察官於2013年間偵辦王姓業者涉嫌妨害風化案件，發現業者涉嫌行賄罪，南檢在2014年4月14日簽分他字案偵辦，在偵查1年多後，因無具體不法事證，於2015年8月31日簽結，並無偵辦不了了之、包庇情形。

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