海軍陸戰隊哨兵中彈身亡 剛好因「這情形」無人目擊

海軍陸戰隊哨兵在哨所（右）中彈身亡，軍方緊急封閉海軍左營基地中海門。（記者洪定宏攝）

2024/10/26 14:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕28歲海軍陸戰隊防空警衛群洪姓上兵，昨（25）日晚間10點多，在海軍左營基地中海門執行衛哨勤務過程，「疑不明原因自我傷害」，1顆步槍子彈貫穿頭部，送醫不治。由於當時剛好有大型車輛行經，擋住其他官兵視線，沒有人目擊案發過程。

案發後，海軍以「任務需要」為由，緊急貼出公告，從今（26）日凌晨零時開始封閉中海門，更增加多道防線，直到28日中午12點才開放，所有人車中正門等處進出。

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橋頭地檢署獲報，今天上午派檢察官會同法醫、憲兵隊、死者父母初步相驗，並訊問海軍陸戰隊相關人員，長達3個小時才結束，遺體另於下午送往高雄市立殯儀館進行斷層掃描， 再安排解剖複驗。據了解，家屬情緒穩定，希望檢方儘速釐清死因。

海軍陸戰隊表示，洪姓上兵為志願役，服役1年多，無論工作與同儕情誼均正常，案發前也無異樣，昨晚10點多，執行衛哨勤務過程，「疑不明原因自我傷害」，送醫急救宣告不治，隨即封鎖現場，由檢方及憲兵隊調查。

海軍陸戰隊強調，對此事件深感遺憾與不捨，除全力配合檢方調查，釐清案情，並指派高階幹部聯繫家屬，全力協助後續事宜；另持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再度發生。

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檢方初步勘驗（左），訊問相關人員。（記者洪定宏攝）

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