為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    海軍陸戰隊哨兵中彈身亡 剛好因「這情形」無人目擊

    海軍陸戰隊哨兵在哨所（右）中彈身亡，軍方緊急封閉海軍左營基地中海門。（記者洪定宏攝）

    海軍陸戰隊哨兵在哨所（右）中彈身亡，軍方緊急封閉海軍左營基地中海門。（記者洪定宏攝）

    2024/10/26 14:37

    〔記者洪定宏／高雄報導〕28歲海軍陸戰隊防空警衛群洪姓上兵，昨（25）日晚間10點多，在海軍左營基地中海門執行衛哨勤務過程，「疑不明原因自我傷害」，1顆步槍子彈貫穿頭部，送醫不治。由於當時剛好有大型車輛行經，擋住其他官兵視線，沒有人目擊案發過程。

    案發後，海軍以「任務需要」為由，緊急貼出公告，從今（26）日凌晨零時開始封閉中海門，更增加多道防線，直到28日中午12點才開放，所有人車中正門等處進出。

    橋頭地檢署獲報，今天上午派檢察官會同法醫、憲兵隊、死者父母初步相驗，並訊問海軍陸戰隊相關人員，長達3個小時才結束，遺體另於下午送往高雄市立殯儀館進行斷層掃描， 再安排解剖複驗。據了解，家屬情緒穩定，希望檢方儘速釐清死因。

    海軍陸戰隊表示，洪姓上兵為志願役，服役1年多，無論工作與同儕情誼均正常，案發前也無異樣，昨晚10點多，執行衛哨勤務過程，「疑不明原因自我傷害」，送醫急救宣告不治，隨即封鎖現場，由檢方及憲兵隊調查。

    海軍陸戰隊強調，對此事件深感遺憾與不捨，除全力配合檢方調查，釐清案情，並指派高階幹部聯繫家屬，全力協助後續事宜；另持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再度發生。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    檢方初步勘驗（左），訊問相關人員。（記者洪定宏攝）

    檢方初步勘驗（左），訊問相關人員。（記者洪定宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播