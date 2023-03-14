6歲女童餓成「骷髏頭」翻垃圾桶找食物 繼父凌虐判罪

女童遭凌虐如「骷髏頭」，繼父被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/03/14 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕6歲女童因林姓繼父長期刻意不提供食物，迫使她在外偷食物、乞食、甚至垃圾桶翻找吃的，營養不良瘦到像「骷髏頭」，高等法院高雄分院依妨害幼兒發育罪，判處林徒刑4年2個月。

據了解，黃姓女子帶著6歲女兒，下嫁給林男後，於2019年12月生下次女，為了照顧新生兒，把大女兒託給林男照料生活起居。

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判決書指出，2019年5月前，林男在高雄市三民區租處，涉嫌限制黃童平日用餐量，刻意不提供食物，致使她長期處於飢餓狀態，出現營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕等症狀。

黃童因長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食以維生存，被獲緊急安置當日，測量體重僅13.5公斤嚴重影響其身心發展。

2020年2月起，黃童就讀幼稚園大班，經常遭林徒手或持俗稱「愛的小手」器具毆打成傷，癒後仍在身體後背留下多處疤痕。後來，校方發現黃童在教室翻垃圾桶找食物、身上有新舊傷、體重過輕營養不良等情形通報社會局，於同年9月16日緊急安置，並報警處理。

林男辯稱，從2020年開始，因經濟狀況不佳，所以黃童才會挨餓營養不良，不是刻意不給她飯吃，拿「愛的小手」只有打小腿，身上傷痕、疤痕不是她造成的，否認犯行。

一、二審法官調查，據黃母指稱，有一餐沒一餐是不會，但是有吃泡麵，女童外公會給一些食物，不會因為生活費問題要她餓肚子，可知林男一家並無因經濟困頓而挨餓或斷炊之情形。

林姓夫婦體型均較常人稍胖，全家中僅黃童體重過輕營養不良，林男辯稱因為經濟不佳，顯屬卸責之詞，不足為採。況且，黃童至遲於2019年5月，就已經營養不良瘦到像「骷髏頭」等情，認定林所辯不足採信，判處有期徒刑4年2月，可上訴。

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