投縣竹山交通科技執法半年開單888件 這2項違規最多

南投縣竹山鎮台3線集山路與大智路口被警方優先列入交通科技執法路段，值得民眾留意，以免受罰。（資料照）

2023/03/14 10:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局去年9月選擇車流量繁多的台3線集山路與大智路，作為竹山鎮最優先也是目前唯一推動交通科技執法的路段，迄今年2月止，短短半年，共開單888件，平均每天違規件數約5件，且以未依左轉專用道左轉與停等紅燈超越停車線2項最多，顯示民眾交通守法觀念仍待加強。

南投縣警察局交通隊說，昔日傳統的固定式照相桿，以取締超速、闖紅燈為主，現階段推動的科學儀器交通執法專案，則是連同違規停車、未依標誌、標線、號誌指示行駛，以及機車未依規定兩段式左轉，也都難逃其「法眼」監測。

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在警方長期交通安全宣導下，民眾違規超速、闖紅燈的案件，雖然已大幅減少，但要在路口左轉時，包括竹山鎮台3線集山路與大智路在內，只要交叉路口較複雜、車流量較多的重要路段，均會設置左轉車專用道，駕駛人未進入轉用道前就左轉，便算是違規行駛，會被照相桿拍照開單，這也是交通科技執法的重點之一。

其次，每個路口都有劃設停止線，以往也都以勸導為主，目前也被列入交通執法重點，一旦車輛停紅燈時超越停車線，也都難逃被開單的下場，警方提醒駕駛民眾務必依規行駛，才是避免荷包失血及確保快樂出門、平安返家之道。

南投縣內目前車流量較多的重要路口均有劃設左轉車專用道，也被警方列入交通科技執法的重點項目，值得民眾留意，以免受罰。（圖由公路總局南投工務段提供）

南投縣竹山鎮台3線集山路與大智路口有劃設左轉車專用道情形。（記者謝介裕攝）

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