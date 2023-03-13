10歲繼女難管教 狠父竟打斷門牙、關陽台睡覺

周姓繼父不滿10歲繼女難以管教，竟打斷其門牙、關在陽台睡覺，高等法院將他判刑10月，不得易科罰金。（記者楊國文攝）

2023/03/13 09:18

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市周姓男子再婚後與妻子、繼女同住，只因不滿10歲繼女難以管教，竟多次持棍子、皮帶、掃把桿子或徒手凌虐，甚至將她關在陽台睡覺不讓她進屋，女童被發現時傷痕累累，門牙都被打斷，高等法院依妨害未滿18歲之人身心健全罪判刑10月，必須入獄，可上訴。

周男於2020年2月4日至17日，只因不滿女童難以管教，以每週2到3次頻率毆打她臉部、手腳，見女童傷痕累累未予以送醫治療，期間還將她關在陽台不給進屋，要女童在寒冷天氣下睡在陽台地板，女童被發現時眼睛、四肢、臉部都有傷，連門牙都被打到斷裂。

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周男於警訊、偵訊及審理過程均坦承犯行，並有女童證述、兒少保護案件通報表、診斷證明等證據，桃園地院認為周男凌虐女童行為已觸犯傷害、剝奪他人行動自由、妨害幼童發育等罪，基於法規競合之一罪關係，從重依妨害幼童發育罪論處，將他判刑10月。

上訴後，高等法院認定周男應觸犯妨害未滿18歲之人身心健全罪，考量他只因繼女難以管教即施以凌虐手段對她加以毆打，對她身體造成莫大痛苦及精神壓力，所為實應非難，念在周男犯後始終坦承、非無悔意等理由，判處他10月徒刑。

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