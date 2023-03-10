為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老爸出拳教訓曠課100多節兒挨告家暴 二審獲輕判仍得去坐牢

    父親出拳教訓曠課一百多節的兒子被判有罪。示意圖。（資料照）

    父親出拳教訓曠課一百多節的兒子被判有罪。示意圖。（資料照）

    2023/03/10 12:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子不滿就讀高中的兒子曠課100多節，氣得用拳頭揍兒子，兒子不爽被打告老爸家暴，一審被「加重其刑」判3月，不得易科罰金；吳男擔心去坐牢，上訴向法官求情，二審法官認為父子已和解，改判拘役55天，但同樣不得易科罰金。

    雄檢指出，根據「刑法」第41條規定，只要是應執行6月以下有期徒刑或拘役的案件，都可以向地方檢察署檢察官聲請易服社會勞動，包含聲請易科罰金未獲准許或不能聲請易科罰金的案件，甚至包含數罪併罰之數罪均為6月以下，應執行超過6月者，也都可得聲請易服社會勞動，但吳父如果沒有提出易服社會勞動的聲請，恐怕還是得去坐牢。

    判決指出，2021年12月20日，吳父接到學校寄來的曠課通知單，指就讀高一的兒子不到一學期就曠課100多節，吳姓少年返家後，父親質問他為何都不去上課，父子倆先起口角衝突，吳父一時氣不過，動手毆打小孩。

    吳姓少年被打後，氣得到警局報案家暴，警方帶吳姓少年去醫院驗傷，發現他右前額挫擦傷4X1公分、左耳後挫擦傷4X3公分及左耳挫傷瘀腫7X2公分，由於吳姓少年堅持對父親提告，警方依規定製作筆錄並通報相關單位。

    高雄地院審理時，吳父坦承動手教訓兒子，被法官依傷害罪判刑3月，但因《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，依法不得易科罰金。

    吳父收到判決後，上訴向法官求情，還說兒子罵父親、祖母、曠課，又出手打父親，「人父難為」希望法官從輕發落讓父子間有修復的機會；二審法官認為，父子兩事後已達成和解，兒子也願意原諒父親，因此改判拘役55天，不得易科罰金，全案定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夫砍妻致臟器外露重傷 判刑8年半定讞
    2023/03/09 11:09

    夫砍妻致臟器外露重傷 判刑8年半定讞
    她怒用「一大捆鈔票」重擊前男友後腦勺 被控家暴後裁定曝光
    2023/03/08 23:51

    她怒用「一大捆鈔票」重擊前男友後腦勺 被控家暴後裁定曝光

    建設與商圈加持 帶旺小港鬧區輕豪宅
    法務部擬修法推「家庭零暴力」 人本：政府應同步支持家長
    2023/03/08 21:46

    法務部擬修法推「家庭零暴力」 人本：政府應同步支持家長
    逆子！向父索討房產不成 賴家王老五砍斷父手筋
    2017/06/17 09:33

    逆子！向父索討房產不成 賴家王老五砍斷父手筋
    妻子奠儀成導火線 男暴走兩度持刀追砍兒
    2016/05/26 13:19

    妻子奠儀成導火線 男暴走兩度持刀追砍兒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播