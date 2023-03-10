老爸出拳教訓曠課100多節兒挨告家暴 二審獲輕判仍得去坐牢

父親出拳教訓曠課一百多節的兒子被判有罪。示意圖。（資料照）

2023/03/10 12:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子不滿就讀高中的兒子曠課100多節，氣得用拳頭揍兒子，兒子不爽被打告老爸家暴，一審被「加重其刑」判3月，不得易科罰金；吳男擔心去坐牢，上訴向法官求情，二審法官認為父子已和解，改判拘役55天，但同樣不得易科罰金。

雄檢指出，根據「刑法」第41條規定，只要是應執行6月以下有期徒刑或拘役的案件，都可以向地方檢察署檢察官聲請易服社會勞動，包含聲請易科罰金未獲准許或不能聲請易科罰金的案件，甚至包含數罪併罰之數罪均為6月以下，應執行超過6月者，也都可得聲請易服社會勞動，但吳父如果沒有提出易服社會勞動的聲請，恐怕還是得去坐牢。

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判決指出，2021年12月20日，吳父接到學校寄來的曠課通知單，指就讀高一的兒子不到一學期就曠課100多節，吳姓少年返家後，父親質問他為何都不去上課，父子倆先起口角衝突，吳父一時氣不過，動手毆打小孩。

吳姓少年被打後，氣得到警局報案家暴，警方帶吳姓少年去醫院驗傷，發現他右前額挫擦傷4X1公分、左耳後挫擦傷4X3公分及左耳挫傷瘀腫7X2公分，由於吳姓少年堅持對父親提告，警方依規定製作筆錄並通報相關單位。

高雄地院審理時，吳父坦承動手教訓兒子，被法官依傷害罪判刑3月，但因《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，依法不得易科罰金。

吳父收到判決後，上訴向法官求情，還說兒子罵父親、祖母、曠課，又出手打父親，「人父難為」希望法官從輕發落讓父子間有修復的機會；二審法官認為，父子兩事後已達成和解，兒子也願意原諒父親，因此改判拘役55天，不得易科罰金，全案定讞。

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