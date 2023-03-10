為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    搶錢？彰縣半年狂增12支測速桿 警方：盼遵守交通規則

    芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口的測速桿。（警方提供）

    芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口的測速桿。（警方提供）

    2023/03/10 21:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局繼去年9月一口氣設置9支固定式測速照相桿，最近又在福興、芬園、二林等鄉鎮增設3支，不僅可以抓超速，還可以抓闖紅燈，短短半年狂增12支，使得彰化縣測速桿總數達到77支，有網友轟「搶錢」，但也有人認為「守規矩的不怕拍」。警方則強調，增設測速桿並非要向民眾搶錢，而是希望用路人不要違規，減少事故發生。

    這3支測速桿，分別位於福興鄉番花路1段885號前（速限60公里）、芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口（速限70公里）、二林鎮太平路與修心路口（速限60公里），其中芬園鄉測速桿是南北雙向拍攝，福興與二林的測速桿則是東西雙向拍攝。福興、芬園、二林這3支測速桿，分別涵蓋鹿港、彰化與芳苑3個警分局轄區，多具有平日車流量大、車速快或曾發生重大交通事故等特性，屬於易肇事路段。預計5月啟用。

    交通隊強調，這77支測速桿，都會在縣警局、警政署官網辦理公告，同時在測速桿前100公尺也都有設置告示牌，呼籲用路人遵守速限，以確保行車安全。交通隊提醒，設置測速桿目的不是要開罰單，而是希望駕駛人能遵守交通規則，降低交通事故發生的機率，維護民眾交通安全。

    福興鄉番花路1段885號前的測速桿。（警方提供）

    福興鄉番花路1段885號前的測速桿。（警方提供）

    二林鎮太平路2段與修心路口的測速桿。（警方提供）

    二林鎮太平路2段與修心路口的測速桿。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》一年進帳2800萬元！ 台北市「超速照相王」換人當
    2023/02/06 20:15

    獨家》一年進帳2800萬元！ 台北市「超速照相王」換人當
    看到這隻雞一定要減速 不然荷包就GG！
    2023/01/10 13:21

    看到這隻雞一定要減速 不然荷包就GG！

    建設與商圈加持 帶旺小港鬧區輕豪宅
    用路人注意！台1、台3苗栗縣境新設3處測速桿 3/1起執法
    2023/01/07 15:26

    用路人注意！台1、台3苗栗縣境新設3處測速桿 3/1起執法
    1天近15張罰單！彰化這支測速桿轉向僅52天 狂抓779件超速
    2023/01/06 12:29

    1天近15張罰單！彰化這支測速桿轉向僅52天 狂抓779件超速
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播