搶錢？彰縣半年狂增12支測速桿 警方：盼遵守交通規則

芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口的測速桿。（警方提供）

2023/03/10 21:23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局繼去年9月一口氣設置9支固定式測速照相桿，最近又在福興、芬園、二林等鄉鎮增設3支，不僅可以抓超速，還可以抓闖紅燈，短短半年狂增12支，使得彰化縣測速桿總數達到77支，有網友轟「搶錢」，但也有人認為「守規矩的不怕拍」。警方則強調，增設測速桿並非要向民眾搶錢，而是希望用路人不要違規，減少事故發生。

這3支測速桿，分別位於福興鄉番花路1段885號前（速限60公里）、芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口（速限70公里）、二林鎮太平路與修心路口（速限60公里），其中芬園鄉測速桿是南北雙向拍攝，福興與二林的測速桿則是東西雙向拍攝。福興、芬園、二林這3支測速桿，分別涵蓋鹿港、彰化與芳苑3個警分局轄區，多具有平日車流量大、車速快或曾發生重大交通事故等特性，屬於易肇事路段。預計5月啟用。

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交通隊強調，這77支測速桿，都會在縣警局、警政署官網辦理公告，同時在測速桿前100公尺也都有設置告示牌，呼籲用路人遵守速限，以確保行車安全。交通隊提醒，設置測速桿目的不是要開罰單，而是希望駕駛人能遵守交通規則，降低交通事故發生的機率，維護民眾交通安全。

福興鄉番花路1段885號前的測速桿。（警方提供）

二林鎮太平路2段與修心路口的測速桿。（警方提供）

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