被以「有精神症狀」廢止律師資格 請求國賠失敗、再審敗訴確定

資深律師被以鑑定罹患情感性精神病，合併有精神症狀，遭廢止律師資格，他主張處分違法，興訟敗訴後，聲請再審，遭最高行政法院駁回確定。（記者楊國文攝）

2023/03/10 22:14

〔記者楊國文／台北報導〕一位資深律師不滿他被以鑑定為有精神症狀，無法勝任律師職務為由，依律師法規定將他他停止執行律師執務並廢止律師登錄，因此提起訴願，但遭駁回後，提起行政訴訟，請求判決回復其律師資格及登錄，並對法務部、高等法院等機關請求連帶國家賠償3.4億多元，但仍敗訴。律師不服，聲請再審，最高行政法院判他敗訴確定。

這位資深律師主張，早年是高雄地院登錄的執業律師，律師業務的主管機關法務部以他被醫院鑑定罹患情感性精神病，合併有精神症狀，難以勝任律師職務為由，於2003年6月間，依律師法第4條第1項第4款等規定，發函通知停止他執行律師職務，並經由高等法院函轉高雄地院，命他停止執行律師職務，並廢止律師登錄。

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律師質疑相關處分不合法，2016年1月向高雄地院申請廢止違法處分，但高雄地院答稱，應檢具相關證明向法務部申請廢止停止執行律師職務處分，律師不服，提起訴願，遭高等法院駁回。

律師不服，向高雄高等法院提起行政訴訟，訴請確認高雄地院命他停止執行律師職務，並廢止律師登錄等處分為無效，並請求賠償他1.75億元，但被判決駁回，上訴後，仍遭最高行政法院駁回確定。

2019年2月間，律師改向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求確認：高雄地院命其停止執行律師職務，並廢止律師登錄等處分為無效，應回復其律師資格及登錄，並要求法務部、高雄地院及高等法院連帶國賠3億4650萬元，另須向他登報道歉。不過，台北高等行政法院判他敗訴，上訴後，仍被最高行政法院判決駁回確定。

律師向台北高等行政法院聲請再審，他主張，法務部停止他執行律師職務，是依醫院精神鑑定書，但是是否符合事實，頗有問題，依毒樹果實理論，無證據能力，又未給予他陳述意見機會、欠缺聽證程序，應該被認定程序有重大瑕疵而無效。此外，本案是實施刑事訴訟程序及參與行政處分程序的公務員，濫用公權力的結果，得依行政訴訟法第7條規定請求判決給付財產上損害賠償，並回復名譽。

法務部指出，聲請再審的律師只是重申之前的主張，但已被判決駁回確定，與行政訴訟法第273條第1項第1款「適用法規顯有錯誤」的再審事由不符，高等法院、高雄地院均主張律師未提出具體的再審事由，應予駁回。

台北高等行政法院指出，法務部是制定、修正、律師證照審核與律師相關業務管理及監督的主管機關，律師法第４條是關於律師消極資格的強制規定，凡是具有各條款情事之一者，即不得擔任律師，當事人律師爭執原確定判決適用法律有誤、處分內容不明確等理由，而聲請再審，並不合法，因此判決駁回。律師仍不服，提起上訴。

最高行政法院認為一審判決的認事用法並無違誤，駁回上訴，全案確定。

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