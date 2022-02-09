「假律師」接案詐924萬 台中「律師事務所法務長」被訴

台中地檢署檢察官認定，張姓男子沒有律師資格，卻背著律師在外招攬業務，依違反律師法、詐欺取財罪嫌起訴。（資料照）

2022/02/09 01:03

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子擔任台中市一家律師事務所「法務長」，明知自己不具律師資格，召攬來的法律案件應由具律師資格的人處理，卻涉嫌謊稱可協助處理民事訴訟糾紛，向公司行號、民眾收費，詐財金額達924萬元，台中地檢署偵結，依違反律師法、詐欺取財罪嫌起訴，另因張是背著律師承攬業務，沒有證據顯示律師知情或涉入詐欺，不起訴處分。

起訴指出，51歲張男在2007年間，商由蕭姓律師在台中市成立律師事務所，他則打著律師事務所的名號，自稱「法務長」對外召攬業務，涉嫌在2014年至2018年間，謊稱可協助處理民事訴訟糾紛，2014年5月，陳男經營的貿易公司因工程案件，與另家營造公司有債務糾紛爭訟，張向陳謊稱，要對營造公司提起假扣押聲請，要陳繳交「保全程序擔保金」、「法院執行費」、「委任費」等費用。

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陳一共匯款324萬餘元後，張委人撰寫「民事假扣押聲請狀」後，台中地院裁定擔保金為126萬元，張則將剩餘的191萬元挪做私用；當年10月，鄭男公司與另家科技公司有民事訴訟，張再以聲請假扣押為由，向鄭收取165萬元的委任費等費用，張收錢後未提出任何假扣押聲請，鄭發現後提告。

2106年2月，賴男欲向白男收取債務，前往蕭姓律師的法律事務所欲委任，當天張出面接洽後，向賴佯稱可代為處理，但支付18萬餘元的費用，鄭不疑將4張白簽立的本票交付給張，並陸續支付10萬、8.4萬元到張帳戶內，張收錢後不辦事，賴發現後提告。

隔年8月，林男與一家公司有5000萬債務糾紛，林女兒前往蕭姓律師事務所洽詢，張又佯稱，需支付15％的費用處理，林女兒陸續匯款314萬元到張帳戶，林女兒事後發現，張未做任何假扣押聲請，才知被騙。

2018年1月間，張男透過蕭姓律師委任的案件發現，吳姓男子的公司有退休金民事訴訟，張私下拜訪吳的兒子，佯稱可對原告提出假扣押、侵權行為訴訟，又順利詐得234萬元。

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