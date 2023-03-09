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    欣裕台、中投公司是國民黨附隨組織 最高行政法院今判決認證

    欣裕台、中投公司被認定是國民黨附隨組織，國民黨、兩公司不服均興訟，最高行政法院今均判決敗訴確定。（記者楊國文攝）

    欣裕台、中投公司被認定是國民黨附隨組織，國民黨、兩公司不服均興訟，最高行政法院今均判決敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2023/03/09 19:35

    〔記者楊國文／台北報導〕不當黨產處理委員會（黨產會）於2016年認定中央投資公司、欣裕台公司是國民黨附隨組織，國民黨、和中投、欣裕台兩公司均不服，各自提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院判國民黨、中投、欣裕台均敗訴，全案上訴後，最高行政法院今均駁回上訴確定。

    黨產會是於2016年11月1日第5次委員會決議，認定中投、欣裕台2公司的全部股權均由國民黨持有、國民黨得以直接或間接方式，對中投、欣裕台的人事、財務或業務經營的重要事項進行支配，認定２公司都是國民黨附隨組織。

    國民黨、中投、欣裕台公司均對黨產會決議的處分不服，認為已違法，各自向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷黨產會的處分。

    但台北高等行政法院認為，國民黨持有中投、欣裕台2公司的全部股權，中、欣裕台公司是國民黨所組織的股份有限公司，依公司法規定，兩公司的董、監事均由唯一股東國民黨派任，且由董事會行使股東會的職權，認定黨產決議認定兩公司為國民黨附隨組織並無違誤，判國民黨、中投、欣裕台均敗訴。

    國民黨、中投、欣裕台均不服，上訴最高行政法院，最高行政法院認定，國民黨、中投、欣裕台的上訴主張均不可採信，北高行判決的認事用法並無違誤，今均判決駁回確定。

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