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    國民黨拒股權移轉國有 中投、欣裕台聲請獨立參與訴訟也被駁回

    中投、欣裕台聲請獨立參與國民黨的行政訴訟案都被駁回。（資料照）

    中投、欣裕台聲請獨立參與國民黨的行政訴訟案都被駁回。（資料照）

    2022/08/25 21:33

    〔記者楊國文／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會5年前做成處分，認定中央投資、欣裕台公司是國民黨附隨組織，要求國民黨於30天內將持有股權移轉為國有。國民黨提起行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院認定黨產會處分並無違誤，8月18日判國民黨敗訴，中投、欣裕台也分別興訟，均主張為「利害關係人」，以「參加人」身分，聲請獨立參與國民黨的行政訴訟案，最高行政法院今天（25日）將中投、欣裕台聲請案均駁回確定。

    最高行政法院裁定指出，黨產會原處分所產生規制效力的事項，是黨產會要求國民黨應移轉其持有中投、欣裕台公司全部股權為國有，可知原處分的規制效力是針對國民黨，中投、欣裕台並非「受處分人」。

    最高行認為，原處分既然是要求國民黨移轉所持有中投、欣裕台公司全部股權，足認原處分並未直接對中投、欣裕台公司發生法律效果，所涉及的是國民黨而非中投、欣裕的財產權利，且國民黨請求撤銷原處分的訴訟結果，並未使中投、欣裕台的權益受到直接損害，因此裁定駁回兩聲請案。

    全案源於黨產會於2016年11月29日以國民黨為被處分人，作出處分，命國民黨應於收到處分書後隔天起30日內，移轉其持有的中投、欣裕台公司的全部股權為中華民國所有。

    國民黨不服原處分，提起行政訴訟，台北高等行政院本月18日做出判決，判國民黨敗訴，另一方面，中投、欣裕台均聲請獨立參加訴訟，都遭台北高等行政法院以不符規定為由，裁定駁回，中投、欣裕台均提起抗告，最高行政法院今天將兩案均裁定裁定抗告駁回，全案確定。

    最高行官員指出，獨立參與訴訟之意是，當事人認為與全案有利害關係而聲請以「參加人」身分參與訴訟，若訴訟結果對「參加人」不利，則「參加人」有權自行提起上訴。

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