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不肖商人進口蔬菜改標賣給食品廠 逾4萬公斤未驗中國貨吃下肚

經營乾燥蔬菜買賣的黃姓女子改標將未驗中國乾燥蔬菜賣給統一公司，已有4萬5810公斤未驗中國蔬菜被國人吃下肚。圖為高雄地檢署。（資料照）

經營乾燥蔬菜買賣的黃姓女子改標將未驗中國乾燥蔬菜賣給統一公司，已有4萬5810公斤未驗中國蔬菜被國人吃下肚。圖為高雄地檢署。（資料照）

2024/04/04 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營乾燥蔬菜買賣的黃姓女子，從中國進口一批乾燥高麗菜回台送驗，確認產品沒有農藥殘留並取得相關檢驗證號，竟把公司旗下未送驗的辣椒圈、胡蘿葡和青蔥改標套上檢驗合格標章，賣給國內食品大廠統一企業，爽賺626萬元，雄檢偵結後依變造公文書罪起訴。

檢方指出，黃姓女子的公司以販售乾燥蔬菜為大宗，2022年9月，她從中國進口一批乾燥高麗菜回台送驗，確認產品沒有農藥殘留並取得相關檢驗證號後，因國內食品業規定，購買原物料時須附上生產履歷以利溯源安全，當統一下單購買1050公斤的辣椒圈時，黃女竟指使員工，把一批從中國雲南進口、沒有進行過檢驗的辣椒圈，套用乾燥高麗菜的檢驗合格標章及證號，以魚目混珠的手法賣給不知情的統一公司，獲利52萬餘元。

警方接獲檢舉後報請雄檢指揮，2022年1月前往黃女公司稽查時，發現黃女除了變造辣椒圈檢驗證號外，還把公司從中國進口的胡蘿葡和青蔥也改標，商品都賣給統一公司，不法獲利超過626萬元。

檢警指出，黃女把從雲南某公司進口的乾燥蔬菜，改為從江蘇某公司進口，再套上之前送驗的乾燥高麗菜檢驗合格證號，已有4萬5810公斤的未驗中國蔬菜被國人吃下肚；黃女到案後坦承犯行，檢方認為，黃女改標的行為已涉及刑法詐欺罪、行使變造私文書及公文書3罪，從一重論斷，依變造公文書罪將黃女起訴。

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