不肖商人進口蔬菜改標賣給食品廠 逾4萬公斤未驗中國貨吃下肚
2024/04/04 10:49
〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營乾燥蔬菜買賣的黃姓女子，從中國進口一批乾燥高麗菜回台送驗，確認產品沒有農藥殘留並取得相關檢驗證號，竟把公司旗下未送驗的辣椒圈、胡蘿葡和青蔥改標套上檢驗合格標章，賣給國內食品大廠統一企業，爽賺626萬元，雄檢偵結後依變造公文書罪起訴。
檢方指出，黃姓女子的公司以販售乾燥蔬菜為大宗，2022年9月，她從中國進口一批乾燥高麗菜回台送驗，確認產品沒有農藥殘留並取得相關檢驗證號後，因國內食品業規定，購買原物料時須附上生產履歷以利溯源安全，當統一下單購買1050公斤的辣椒圈時，黃女竟指使員工，把一批從中國雲南進口、沒有進行過檢驗的辣椒圈，套用乾燥高麗菜的檢驗合格標章及證號，以魚目混珠的手法賣給不知情的統一公司，獲利52萬餘元。
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警方接獲檢舉後報請雄檢指揮，2022年1月前往黃女公司稽查時，發現黃女除了變造辣椒圈檢驗證號外，還把公司從中國進口的胡蘿葡和青蔥也改標，商品都賣給統一公司，不法獲利超過626萬元。
檢警指出，黃女把從雲南某公司進口的乾燥蔬菜，改為從江蘇某公司進口，再套上之前送驗的乾燥高麗菜檢驗合格證號，已有4萬5810公斤的未驗中國蔬菜被國人吃下肚；黃女到案後坦承犯行，檢方認為，黃女改標的行為已涉及刑法詐欺罪、行使變造私文書及公文書3罪，從一重論斷，依變造公文書罪將黃女起訴。