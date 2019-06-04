中國假貨掰美國代購 找網紅熱銷 夫妻撈近億

2019-06-04

臉書開55個粉絲團

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕男子郭展緁與妻子趙瑩潔嫌實體店面賺錢太慢，設置55個FB粉絲團，還找來網紅，佯稱「美國代購商品附發票及刷卡簽單」，卻銷售中國仿冒的愛迪達等知名品牌商品，海撈近億元，台中檢方查獲郭的存貨倉庫，查扣2601件仿冒品及凍結百餘萬元，依仿冒商標、加重詐欺及偽造文書等罪起訴郭姓夫妻等銷售網共24人。

查扣2601件假貨 起訴24人

起訴書指出，40歲郭展緁與38歲妻子趙瑩潔自2014年元月起，在台中逢甲商圈開設實體服飾店，夫妻二人嫌光一個店面賺錢太慢，同年底設置FB粉絲專頁，販售低價的潮牌仿冒商品牟利，並聯手成立多個銷售集團，共設置55個FB粉絲專頁。

郭姓夫妻集團在粉絲專頁中，打廣告誆稱是「美國代購商品附發票」、「本商品為專櫃代購附發票及刷卡簽單」，實際上是郭男將台灣的訂單，交給中國廣州的貨運業者「小吳」，由「小吳」向中國各仿冒廠商訂購後，再轉運到台灣給郭某，讓消費者誤以為是「代購真品」，其實都是中國的劣質仿冒品。

郭某夫妻食髓知味，為了擴大營運，旗下招募近十名網紅銷售男女，更讓原本下游廠商詹、吳等嫌加入，成立銷售網，各集團發展各自的FB粉絲團，各集團整理訂單後彙整給郭，由郭向中國下單，而每月由趙女負責集團內的總會計工作，核算外圍各集團抽成及紅利等業務，架構出網路銷售網，生意越做越大。

爽開賓士 住豪宅

郭某等2年內賺了8070多萬黑心錢，開賓士豪車住七期的豪宅，過著奢華生活。

不少買家收到仿冒的假貨，向警方報案，另有買家在臉書質疑是仿冒假貨，郭某等人就趕緊把留言刪除。

檢警於該集團台中的倉庫，查扣2601件仿冒品，發現仿冒的商品種類繁多，包括愛迪達、NIKE、CONVERSE等鞋子、衣服，還有RAY-BAN眼鏡，各種潮牌皮帶、手環等。檢警表示，假貨不難辨識，以雷朋太陽眼鏡為例，假貨質感差，沒有浮水雕刻的商標，且商標是用黏貼的。

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