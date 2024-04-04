國中教師猛約「一起去洗澡」、當乾女兒 性騷擾女學生被解聘

情境照

2024/04/04 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部某國中的陳姓教師，於2021年猛傳訊息給兩位女學生，校方調查認定他性騷擾，決議解聘且1年不能聘任為教師，陳師向台中高等行政法院提起行政訴訟，指自己並非性騷擾，聲明撤銷上述處分，法官卻抨擊說，陳師應謹守師生分際，竟起妄念傳送表達愛意的簡訊糾纏女學生，節情並非輕微，解聘並未違反比例原則，判決他敗訴。

陳姓教師於2021年傳訊息給兩位女國中學生，其中一位的訊息，包括「我是妳的宵夜」、「要不要一起去洗澡，你用你的浴室我用我的，很熱流汗黏黏的」、「一起去洗吧！」與「今天有想我嗎？」，以及「你是碳酸飲料，……我一見到你就冒泡啊」，另一位女學生則是「全班就你最可愛了」、「當乾女兒好了」，他還猛邀第二位女學生單獨見面吃飯，女學生深感「怪怪的、很困擾」而告知學校。

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學校得知後，兩度啟動兒少保護案件通報與進行校安通報，2022年5月召開性別平等教育委員會（性平會），同年9月調查完畢，認為陳師性騷擾，建議解聘陳師，且1年不得聘任為教師，校方的教師評審委員會（教評會）於同年10月通過上述建議，陳師提起訴願被駁回，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲明撤銷解聘等處分，確認他與該國中的聘任法律關係存在。

陳師強調，自己並無性騷擾，解聘的處分違反比例原則，另外，校方的解聘程序也違法。

校方則答辯說，陳師長期以來，利用身為教師的權力不對等身分，一而再、再而三的對於兩名學生，有與性或性別互動有關的言論或舉動，罔顧社會大眾對於教師的信任與期待，對學生心理造成巨大的不悅、噁心、不舒服等感受，嚴重損及兩位學生的人格尊嚴及受教權，性騷擾行為應屬重大，已不堪任為師長身分，解聘符合比例原則，過程也都合法。

台中高等行政法院認為，校方的性平會與調查小組，以及教評會的組成與決議程序，都符合法律規定，至於陳師辯稱不是性騷擾，法官強調，包括「要不要一起去洗澡，你用你的浴室我用我的，很熱流汗黏黏的」、「我一見到你就冒泡啊」等，是基於師生間權力不對等，「使用與性或性別互動有關具有性意味之言語加以撩撥」，另外，他約女學生吃飯之舉，並傳「全班就你最可愛了」、「當乾女兒好了」訊息，使女學生衍生「怪怪的、很困擾」等心理不安情緒反應，陳師卻辯稱是表達獎勵、鼓勵之意，辯詞顯然不能採信。

法官強調，陳師本應為學生表率，謹守師生分際，他竟起妄念，對兩名學生傳送表達情愛戀意的簡訊糾纏，或亦未守師生分際，一直邀約女學生單獨見面吃飯、當乾女兒，這並非輕微，有解聘的必要，陳師指違反比例原則，並無根據，據此駁回陳師之訴，可上訴。

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