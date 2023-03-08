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    中檢查酒店逃漏稅 又有酒商「中槍」被羈押

    台中地檢署查酒店逃漏稅，首波起訴國泰洋酒公司董事長劉榮祺等25人，圖為國泰洋酒五權旗艦店。（資料照）

    台中地檢署查酒店逃漏稅，首波起訴國泰洋酒公司董事長劉榮祺等25人，圖為國泰洋酒五權旗艦店。（資料照）

    2023/03/08 17:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今年1月，偵辦台中市國泰洋酒公司與金錢豹等47家酒店、八大行業掛勾，隱匿營業額22億餘元，藉此逃漏稅金高達7億多元，中檢上週第一波起訴25人，聲明台中地方法院沒收犯罪所得6億多元，昨天中檢再度搜索另一家洋酒公司，陳姓負責人被羈押，此案被視為中市酒店大地震，檢方目前仍偵辦中。

    中檢指出，一般商店的營業稅稅率是5%，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種營業稅率為25%，台中市內47家酒店、八大行業業者與國泰洋酒掛勾，由國泰利用虛設公司，再開立空白發票、刷卡機，提供給47家業者，等同於酒客付帳給虛設公司，由其繳納5%營業稅，業者藉此逃漏高達20%稅額差額。

    中檢統計，47家酒店或八大業者，用上述手法隱匿銷售額共22億多元，依據中檢會同財政部中區國稅局查核，共逃漏營業稅5億6880萬餘元，另有逃漏營利事業所得稅2億1022萬餘元，合計7億7900多萬元，首波起訴國泰洋酒公司董事長劉榮祺、酒店、八大業者與會計等25人，涉觸犯商業會計法「填製不實會計憑證」、稅捐稽徵法「加重詐術逃漏稅捐」等罪。

    至於昨天（7日）被聲押獲准的陳男，也是用類似上述手法，與酒店或八大行業勾結逃漏稅，中檢搜索這家公司並傳喚陳男等5人，以涉嫌商業會計法與稅捐稽徵法等罪嫌重大，有湮滅證據或勾串共犯與證人等疑慮聲押獲准，其餘幹部4人，各以500萬元、10萬元不等交保或請回。

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