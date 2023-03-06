外籍情侶為了分手當街吵架 警到場逮到他是失聯移工

員警當街逮捕托莫。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/06 13:07

〔記者王冠仁／台北報導〕印尼籍移工托莫（音譯）來台後輾轉成為失聯移工，失聯期間躲躲藏藏四處打黑工；他的印尼籍女友瓦蒂（音譯）則是來台擔任看護工，她厭倦每次與男友外出都要提心吊膽、四處躲藏，趁某次放假時表明要分手。托莫不願，兩人當街發生爭吵，轄區警方趕到現場攔下托莫，發現他是失聯移工，最後將他送往移民署專勤隊等候遣返。

警方調查，托莫原本透過正常管道來台擔任漁工，他做了一段時間後就落跑，遭雇主通報失聯，失聯期間四處躲藏、打黑工；他的女友瓦蒂則是「正牌」的外籍看護工，兩人常趁著瓦蒂放假時外出約會。不過，瓦蒂疑似不滿每次跟他外出都要提心吊膽，她最終受不了，決議要與對方分手。

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瓦蒂與托莫日前在台北市懷寧街上發生爭吵，因為瓦蒂下定決心提出分手，托莫不願，兩人當街大吵。由於爭吵時兩人都以母語交談，路過民眾雖然聽不懂內容，但察覺狀況不對，於是通報轄區警方。

中正一分局忠孝西路派出所警員高銘慶、曹洹愷獲報前往，員警抵達時兩人已經離開現場，但附近民眾告訴員警，他們一同進入懷寧街一家旅店。員警向旅店工作人員詢問，正當員警上樓訪查時，托莫見到員警，起先假意撥打手機並走向房門，隨即撞開員警往大門處逃去想躲避攔查。

但員警也不是省油的燈，高等2員立即上前攔阻，最終在旅店門口成功攔下托莫。

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