持裸照要脅、學校廁所硬上同鄉女友 外籍生判5年2月將入監

羅迪涉性侵同鄉女同學，不服高雄高分院判決上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

2023/03/06 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕外籍學生羅迪（化名（不滿同鄉的女同學分手，被控在1個多月內強行「嘿咻」5次，其中3次竟然在學校廁所，甚至持裸照要脅，被高雄高分院判刑5年2月，他不服上訴最高法院被駁回，即將入監執行。

判決書指出，2018年5月4日晚上，就讀南部某學校的被告羅迪，在高雄市青年旅館房間，不顧同鄉兼同學小雪（化名）大聲反對，霸王硬上弓得逞。

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同月5日至6月14日期間，有3天晚上，羅迪因不滿小雪欲分手，趁她單獨在學校某大樓4樓教室外，涉嫌強拉進入旁邊的廁所，並以手摀住嘴巴，防止其求救，先後「嘿咻」3次得逞。

此外，羅迪甚至傳先前2人私密照要脅「辦事」，小雪擔心裸照外洩，同意前往台南市某賓館，再次被他侵犯並遭痛毆，並因飽受精神折磨，身心重創，憤而前往高雄市警局提出妨害性自主罪告訴。

被告羅迪應訊指出，與小雪是情侶兼同鄉，多次「炒飯」都是兩情相悅，否認犯行。

一、二審合議庭調查，小雪對遭受玷辱過程指證歷歷，並有醫院診斷書證明四肢多處瘀傷，及有創傷症侯群，認定羅迪共涉及5罪，其中4罪各處徒刑3年10月，另1罪處4年半，併執行刑5年2月。

羅迪不服上訴被最高法院駁回，高雄高分院業已收到判決書，檢方將通知他到案執行。

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