泡麵下藥偷肛16歲少年 「少年董」拿成績單求減刑碰壁

賴男在少年的泡麵下藥後性侵，一法官判他3年多徒刑，賴男拿出成績單等證據上訴希望減刑被駁回。（圖與新聞事件無關 資料照）

2023/03/04 20:12

〔記者王捷／台南報導〕賴姓男子3年來在泡麵、水中下藥，偷偷對「非同志」性向的16歲少年肛交，並犯下數罪，台南地院減刑後判處3年多徒刑，賴男不服上訴，向法官陳述已跟被害人和解了，而且大二那年父親過世，他肄業接手亡父事業，壓力很大，並提供成績單、修業證書等當證據，希望法官能把刑期降到兩年以下，讓他有緩刑機會，不過二審台南高分院以全案已酌減到3年多，沒有再依刑法59條「情堪憫恕」減刑的餘地，駁回賴男上訴，並公開判決結果。

據了解，賴男與被害少年年齡有一段差距，2018年時賴對少年下藥性侵後，被害人強調自己沒有同志傾向，所以很生氣，不過賴男很誠懇道歉，表示希望少年能把他當朋友，少年相信賴男，因此繼續在賴男家出入，不過只要少年一個不注意，賴男又會下手，直到2021年，少年又被下藥，被害人忍無可忍，向父母透露此事，在父母陪同下，對賴男提告。

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這件性侵案原本不會曝光，因為一審時南院並沒有公開判決結果，直到賴男不服判決上訴二審。

賴男二審時聲稱，自己是重視家庭的人，他16歲就在外打工，一直到大學二年級接獲父親死訊，只能中斷學業，接手父親的公司，他不能繼續念書，不能跟其他同學的前程比較，有自卑的心理，人生轉變讓他每天在抑鬱中度過，不久祖母又失智了，只能送去長照中心，他拿出成績單、父親除戶謄本，希望法官能用刑法59條減刑。

不過台南高分院審理時認為，賴男對少年做出的行為，破壞被害人對賴男得信賴，也影響少年的健全發展，原本一審的判決是5年多刑期，因為賴男與被害人和解、坦承犯罪已酌減到3年多，沒有再減刑的餘地，所以駁回上訴，並公開判決結果。

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