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    公墓旁性侵好友女兒 惡狼宣判前離奇暴斃

    小妤二度遭到林男玷汙，長大後不再隱忍，提告揭發林男的獸行。（情境照）

    小妤二度遭到林男玷汙，長大後不再隱忍，提告揭發林男的獸行。（情境照）

    2023/03/04 18:48

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名林姓男子2001年佯裝要帶好友的女兒小妤（化名）出遊，卻把她載到公墓旁性侵；過沒多久，林男故技重施，把小妤載回家，以檢查身體名義二度性侵，完全不理會她哭喊反抗。案發時年幼的小妤不敢聲張，藏在心裡，直到長大後才勇敢提告。一審基隆地院依加重強制性交罪判林男10年刑，林男上訴二審，未料宣判前竟離奇暴斃，高等法院日前諭知公訴不受理。

    高院原本已經言詞辯論終結，預定宣判，沒想到林男突然暴斃，合議庭為了確認真實性，還裁定再開辯論，經過反覆確認，死亡證明書與戶役政資訊均證實林男已歿，合議庭日前依法諭知公訴不受理。

    林男與小妤的雙親為好友，2001年間，林男見當時就讀小學的小妤年幼可欺，佯裝要帶她出遊，卻把她從新北載到基隆某公墓，趁四下無人之際，霸王硬上弓性侵，完全不理會小妤大喊疼痛拒絕。

    數日後，林男如法炮製之前獸行，把小妤帶回家，佯稱要進行身體檢查，命令她躺下來，再度性侵，漠視小妤哭喊大叫不要。

    小妤當年年幼，返家後不敢聲張，但始終無法走出遭玷污的陰影，直到長大後，她逐漸懂得替自己主張權利，為避免再有人受害，她決定不再隱忍，主動揭露林男的惡行，雙親這才知道好友竟是衣冠禽獸。

    雖然距離案發時間許久，但一審基隆地院參酌其他證據，認定林男確實性侵小妤，依照對於未滿14歲女子為強制性交罪重判10年。林男不服，提起上訴。

    高院審理並經言詞辯論，依規定應於3星期內宣判，未料在評議期間，突然傳來林男離奇暴斃的消息，合議庭多次確認死訊無誤，日前撤銷基隆地院的有罪判決，改諭知不受理判決。

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