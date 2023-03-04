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    重驗精液DNA不是他的！美國男子冤坐38年牢

    美國加州一名男子40年前遭誤判性侵殺人，坐了38年的冤獄。（美聯社）

    美國加州一名男子40年前遭誤判性侵殺人，坐了38年的冤獄。（美聯社）

    2023/03/04 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯一名男子黑斯廷斯（Maurice Hastings），40年前被以性侵殺人罪嫌判處終身監禁。直到去年，驗屍官重新檢驗女性被害人口腔的精液，發現DNA與黑斯廷斯不符，才終於無罪釋放。儘管去年10月就獲釋，但他無辜坐牢長達38年，出獄時已經69歲。

    綜合外媒報導，1983年美國加州傳出一起性侵殺人案件，死者惠德邁爾（Roberta Wydermyer）遭到侵犯後殺害，遺體在洛杉磯郊區英格爾伍德（Inglewood）一輛汽車後車廂被發現。該輛車的車主正是黑斯廷斯，他遭到逮捕後堅稱自己是無辜的，然而地方檢察官仍將他起訴，1988年遭判終身監禁、不得假釋。

    隨著科技日新月異，黑斯廷斯在2000年曾提出重新檢驗檢方所持有的犯人DNA，卻遭到拒絕。2021年，黑斯廷斯又向定罪完善小組（Conviction Integrity Unit）提交無罪聲明，終於在2022年6月的檢測中發現，被害人口腔所驗出來的精液DNA與黑斯廷斯的不符合。在DNA資料庫中，比對到真正的兇手，然而他早在2020年就已經死在獄中。

    2022年10月地方檢察官宣布驗屍結果，法官也撤銷黑斯廷斯的罪名。黑斯廷斯在出獄時表示，他一直祈禱能夠重獲自由，不會繼續痛苦怨恨，只想要趁現在還有機會時好好享受人生。

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