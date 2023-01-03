檢調查賄26路搜索台南正副議長等10人 只剩林士傑未到案

檢調人員到台南安平林士傑的住處搜索。（民眾提供）

2023/01/03 22:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議會議長副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，台南地檢署檢肅黑金專組主任檢察官與檢察官組成專案小組偵辦，檢調人員今天（3日）搜索議長邱莉莉、副議長林志展以及跑票的國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國，無黨籍議員黃麗招等共10名涉案人住處，6名議員均已到案；另4名涉案人中，晚間只剩林士傑1人尚未到案，檢調漏夜偵訊到案9人中。

南檢與台南市調查處專案小組多日來調閱相關資料分析比對，今天清晨7點半左右，由專案小組檢察官指揮台南市調查處及高雄市調查處、台南市警局、台南憲兵隊與南檢黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分別持法院核發的搜索票到議長邱莉莉、副議長林志展住處及市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等人住處搜索，帶回偵訊。

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涉案或扮演中間人角色的民進黨前中執委郭再欽（已退黨）、台南市區漁會理事長林士傑（已退出民進黨，新科議員林依婷的父親）、曾任市議會無黨聯盟顧問團長的楊志強及議員李文俊友人黃怡婷，除了林士傑仍未到案，其他3人也被檢調人員帶回偵訊，釐清案情。

檢調說，這次行動追查的這6名市議員與4名涉案人，都是被告身分。

台南檢調追查去年底台南市正副議長選舉涉及黑金介入與議員跑票賄選疑雲爭議，在新年元旦連假後上班第1天展開大搜查。

去年12月22日，國民黨台南市議員方一峰傳出遭人恐嚇，事後警方找到涉案的林士傑及李文俊友人黃怡婷，據指出，當時是林士傑與黃怡婷去找方一峰談議長選舉改投票對象，被依恐嚇罪嫌查辦，林士傑、黃怡婷兩人各獲5萬元交保。

去年12月25日台南市議長副議長選舉投票，國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國3人跑票投給民進黨邱莉莉，邱莉莉獲得36票首度當選議長。

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