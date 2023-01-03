台南正副議長選舉涉賄跑票疑雲 邱莉莉、林志展住處被搜索

檢調人員到台南安平林士傑的住處搜索。（民眾提供）

2023/01/03 12:46

〔記者王俊忠／台南報導〕由於台南市正副議長在去年底的選舉賄聲賄影傳言不斷，台南地檢署接獲情資後立即分案由檢肅黑金專組主任檢察官與檢察官組成專案小組偵辦，檢調人員今天上午搜索市議長邱莉莉與副議長林志展住處與3位國民黨跑票議員等多位涉案人，並傳訊相關涉案人。

南檢與南市調查處專案小組多日來調閱相關資料進行分析比對，於今年1月3日上午7時30分許，由專案小組檢察官指揮南市調查處及高雄市調查處、南市警察局、台南憲兵隊與南檢黑金組檢察事務官等共122名人員兵分26路，分別持法院法官核發的搜索票前往台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展住處及市議員李文俊、張世賢、李鎮國及黃姓等人住處與相關涉案人楊姓、郭姓、林姓及黃姓等人住處等地搜索，並將涉案人帶回偵訊，以釐清案情。

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台南檢調單位追查南市去年底正副議長選舉涉及黑金介入與議員跑票的爭議，今天新年元旦後上班第1天展開搜索，調查人員相繼到永康區市議員李鎮國服務處、台南市區漁會理事長林士傑（新科市議員林依婷父親）住處搜索。據了解，調查人員是由檢察官指揮針對南市正、副議長選舉，國民黨市議員跑票進行搜查。

據指出，調查人員於今天上午9點許到永康區市議員李鎮國服務處搜索，但李鎮國不在服務處；調查人員並分頭前往安平區的林士傑住處搜查，林的住處位在女兒市議員林依婷服務處的樓上。

對此，林依婷表示，今天檢調人員確有到其父親林士傑住處搜索，但檢察官沒有跟她說明是什麼事情，所以她只能先尊重司法偵辦，一切配合檢調單位，相信司法會有公正的判決。

去年12月22日國民黨南市議員方一峰傳出遭人恐嚇投票，事後警方找到涉案的林士傑，依恐嚇罪嫌法辦。去年12月25日南市議長選舉結果，國民黨有李文俊、張世賢、李鎮國等3名市議員跑票投給民進黨邱莉莉。

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