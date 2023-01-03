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    女大生酒醉搭小黃 慘遭運將逼口交性侵

    女大生酒醉慘遭鄭姓小黃運將性侵，一審判鄭男3年8月徒刑，鄭上訴後與女大生和解，高院認定鄭有悔意，改判為2年徒刑、緩刑4年。可上訴。（記者楊國文攝）

    女大生酒醉慘遭鄭姓小黃運將性侵，一審判鄭男3年8月徒刑，鄭上訴後與女大生和解，高院認定鄭有悔意，改判為2年徒刑、緩刑4年。可上訴。（記者楊國文攝）

    2023/01/03 20:39

    〔記者楊國文／台北報導〕19歲女大生在新北市一家KTV店狂飲18罐易開罐裝啤酒，呈現爛醉狀態，鄭姓計程車運將被共乘叫車平台指派前來載送女大生返家，竟起色心，逼迫意識不清的女大生替他口交，性侵得逞，一審依乘機性交罪判鄭男3年8月；鄭男自知事態嚴重，上訴後和女大生達成和解，並賠償完畢，高等法院認定鄭有悔意，改為輕判2年4月徒刑、緩刑4年，不必入獄，還可上訴。

    檢方起訴指出，2020年10月24日凌晨，19歲女大生和多位友人到新北市新莊區一家KTV飲酒歡唱。女大生自恃酒量好，竟喝下多達3手（即18罐）易開罐裝啤酒，呈現酒醉意識不清狀態，24日凌晨4時40分，友人協助女大生透過某通訊軟體聯繫上共乘平台叫車服務，鄭姓計程車司機被指派前往KTV載送女大生返家。

    同日凌晨5時，酒醉的女大生被友人扶著坐上鄭男的計程車副駕駛座。鄭男發現女大生已昏睡意識不清，認為有機可趁，將計程車開到一處馬路邊，見四下無人，即親吻女大生，再快速脫掉他的外褲及內褲，裸露出下體，強迫女大生替他口交，對她性侵得逞。

    女大生被性侵後驚醒，逼問鄭男「這是那裡？」，鄭男見東窗事發，載女大生到她住處不遠處，喝令她下車。女大生將被鄭男性侵害一事告知友人，經連繫共乘平台後查知鄭男身份，報警處理。檢方偵查後，將鄭男起訴。

    鄭男應訊否認性侵，但台北地院依據證人證詞、計程車行車紀錄器等證據，認定鄭男犯行明確，依乘機性交罪判刑3年8月。

    鄭男不服判決，上訴高等法院，並和女大生達成和解、且賠償完畢，高院審理認為，鄭男是計程車職業駕駛，竟趁女大生酒醉加以性侵，惡性重大，但考量他已在高院認罪，且和女大生達成和解、賠償完畢，也有悔意，女大生也表示願意原諒鄭男，同意法院給予緩刑的機會，因此改為輕判鄭男2年徒刑、緩刑4年、提供60小時義務務及接受20小時法治教育課程。

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