台中宮廟作法強吻女信徒遭控神棍 宮主坦承親嘴：很後悔

台中一名女子近日到霧峰四德路的宮廟，尋求楊男（左）的協助，沒想到楊男卻趁機親吻嘴巴、額頭，讓女子覺得噁心，楊男今天坦承親嘴，對自己的行為表示後悔。 （記者陳建志攝）

2023/01/03 13:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女子近日因睡不著等困擾，前往霧峰四德路一間宮廟，尋求楊姓宮主的幫助，沒想到楊男趁著作法事時，竟親吻女子的額頭、嘴巴，女子回家覺得被侵犯、噁心，向友人訴苦決定提告，友人也在臉書社團「霧峰人俱樂部」公開此事，提醒大家要小心；楊男今天坦承有親女子的嘴巴，對此感到後悔，還說女子事後要求66666元和解，因告知沒錢又降為22222元，因警方已經來電要求到警局說明，將會坦然面對。

一位民眾在臉書社團「霧峰人俱樂部」發文表示，一名女性友人因心靈問題，去年12月23日前往霧峰四德路一間宮廟尋求楊姓宮主的幫助，楊男卻利用她身心靈最不好的時候，欺騙他人詐取財物，甚至趁著作法多次對女性友人近距離接觸，擁抱及親吻額頭，12月29日時更進一步親吻嘴巴，友人回家意識受到侵犯，身心受創連日無法入睡，因此決定公開此事，提醒大家要小心神棍。

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從兩人的Line對話截圖可看到，女子抱怨「老師昨天親我嘴巴造成我非常不舒服，也因此清醒了」、「請老師向我道歉，我真的非常不舒服，感到相當噁心」，楊男則回覆「我真的很對不起，請你原諒我好嗎？真的對不起」。

網友看到都覺得楊男的行徑很誇張，「爛死了， 最好作法有親吻嘴巴的」、「可惡，告死他」，都建議被害女子趕快報警 ，避免有其他人再受害。

記者今天到霧峰四德路該間宮廟找到楊男，楊男接到通知，正準備到警局說明，楊男表示，該名女子約10多天前自己到宮裡拜拜，表示憂鬱、失眠、睡不著尋求協助，前後來了3、4次，坦承最後一次在燒金紙時，自己對她比手勢作法時，「嘴巴有碰到她的嘴巴」，坦承這樣的行為不恰當，自己也覺得後悔，這幾天都到神佛前下跪懺悔。

楊男表示，女子的姊夫昨天已經找人登門興師問罪，女子今天早上則傳訊息表示因被嚇到，要求匯款66666和解，自己表示沒錢，因此又改成22222元，對於一連串的經過覺得「怪怪的」。

台中一名女子到霧峰四德路的宮廟尋求協助，沒想到被楊姓宮主趁機親嘴。（圖擷取自楊男臉書）

女子透過友人公開此事，兩人的Line對話截圖可看到女子對被親嘴感到噁心，楊男表示對不起，尋求原諒。（圖擷取自臉書「霧峰人俱樂部」）

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