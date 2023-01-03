竹縣警察局長：莊武能坦承傳恐嚇議員簡訊 辦案「絕對站得住腳！」

台南市警局祕書室主任莊武能涉及恐嚇取財案，新竹縣警察局長楊哲昌今早在縣府主管會報簡述此案，表示莊員坦承傳恐嚇縣議員的簡訊，強調此案證據充足，警方偵辦此案「絕對站得住腳！」（記者廖雪茹攝）

2023/01/03 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台南市警局祕書室主任莊武能涉及恐嚇取財案，被記2大過免職後，透過媒體質疑新竹縣警方「沒有拘票、搜索票」、「像黑衣人」等；新竹縣警察局長楊哲昌今早在縣府主管會報簡述此案，表示莊員坦承傳恐嚇縣議員的簡訊，強調此案證據充足，警方偵辦此案「絕對站得住腳！」

楊哲昌表示，此案證據充足，12月28日被害議員接獲恐嚇簡訊後報案，橫山分局即報請新竹地檢署指揮偵辦，當時分析研判高姓女子用其手機傳該簡訊，高女本人是否為嫌疑人？或高女被人脅迫？檢察官也開具調閱資料的指揮書，針對電話和車輛做定位追蹤。

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楊哲昌說，12月31日跨年夜10點50分，該車定位在尖石某溫泉渡假村，橫山分局偵查隊前往攔查，欲了解高女是否為恐嚇取財涉嫌人，但車上有名男子，員警當時研判高女有沒有被挾持？還是有其他狀況？員警當時請該名男子（即莊員）配合盤查，莊員非但不配合還開車衝撞，相關的畫面都拍得很清楚，當時同仁身穿印有「警察」的反光防彈背心，下車後也表明身分。但莊男還是開車前、後衝撞偵防車，員警閃開後對空鳴槍，連開9槍後莊員才停車。

莊員下車後有表明身分，稱是來「保護高姓女子」，員警指是要釐清案情，但莊員極度不配合，並打電話給他，但他當時在跨年晚會太吵雜未接電話；莊也有打給台南市警局長方仰寧。

楊哲昌指出，他有和方仰寧通電話，表示此案會秉公處理，一是妨害公務部分，橫山員警用槍時機有沒有疏失違法，一定會查清楚。第二是莊員涉及恐嚇取財部分，經過一晚的偵訊，高女稱是被迫傳恐嚇簡訊，莊員也承認這些簡訊是他傳的。

楊哲昌表示，莊男和高女有「特殊的男女關係」，想用恐嚇簡訊逼迫高女與該名縣議員分手，這些相關資料都有提供給警政署、台南市警局和新竹地檢署，檢察官認莊男犯案情節重大才聲押，法院以10萬元交保。

楊哲昌說，遇到此案也感到痛心疾首，遇到問題也要依法偵辦，沒有任何模糊空間，新竹縣警方偵辦此案絕對站得住腳！

對於莊員質疑新竹縣警方「沒有拘票、搜索票」、「像黑衣人」等指控，橫山分局反駁表示，第一下車盤查莊員的同仁，從莊的車前經過，是身著有警察字樣的反光防彈背心，喝令莊下車接受盤查，但是不到一秒時間，莊卻駕車朝同仁衝撞，「我們怎麼會是黑衣人？」再來，「若是黑衣人，有必要對空鳴槍示警，朝輪胎射擊嗎？」

橫山分局也表示，莊員開車前後衝撞偵防車的過程，同仁都有遠離莊的車輛，所以莊員有足夠時間辨識警察的身分。歷經此案同仁心裡很難受，因為同仁在執行公務，卻被說成是黑衣人，且對莊駕車衝撞的行為非常不諒解。莊員的說詞都非常不合理，同仁們都不能接受，偵查隊士氣低落，心情影響很大。

新竹縣橫山警分局遭衝撞的偵防車。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣橫山警分局遭衝撞的偵防車。（記者廖雪茹翻攝）

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