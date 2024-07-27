男偽造契約詐領租屋補助3年 屋主收稅單才知藏「幽靈租客」

為詐領政府的租屋補助，男子竟盜刻不知情的屋主的印章，偽造租賃契約。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/07/27 07:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市王姓男子，為詐領政府的租屋補助，竟盜刻不知情的屋主的印章，偽造租賃契約，向政府請領補助金3年，共詐取11萬4000元，直到屋主收到國稅局寄發之所得稅單，才驚覺房子住著「幽靈租客」而訴警偵辦，橋頭地院依偽造文書罪判王男5月徒刑，可上訴。

判決指出，王姓男子2020年6月前，未經王姓屋主同意或授權之情形下，先盜刻其印章，再偽造租期至今年9月5日止、租金每個月4000元之房屋租賃契約書。

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2020年6月22日持偽造租約向高市府都市發展局遞件，請領住宅租金補貼申請，都發局按月撥付3200元租金補貼到其郵局帳戶內，隔年受新冠疫情影響，都發局以書面延用其前揭資料，王男持續請領租金補助，直到去年8月止接續詐得共11萬4000元之補助。

去年8月間，王姓屋主女兒接到國稅局寄發的所得稅單，竟多出一筆27000元租賃所得，向國稅局查詢才知到父親的房子，被他人偽租詐領租屋補助，而訴警提告。

王男否認偽造私文書犯行，辯稱和屋主有債務糾紛，租屋確有其事，橋頭地院審理勘驗租賃契約屋主簽字字跡明顯不同，認契約實屬偽造，依偽造私文書罪判被告王男徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

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