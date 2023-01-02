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    莊武能免職風波 方仰寧：坦然面對警政署處分

    台南市警察局局長方仰寧。（記者楊金城攝）

    台南市警察局局長方仰寧。（記者楊金城攝）

    2023/01/02 23:31

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局三線一星秘書室主任莊武能涉嫌違法違紀，今天（2日）下午被南市警局一次記二大過處分免職，局長方仰寧向警政署長自請處分，今晚方仰寧再主持召開學甲88槍槍擊案專案會議後表示：「坦然面對警政署對他處分、職務安排，沒有怨言。」

    整飭警紀，下重手，莊武能涉及婚外情且涉及恐嚇取財，在警政署說重話後，南市警局今天下午加班開考績會，決議將莊一次記二大過處分免職。

    莊武能對被控恐嚇取財自認清白，出席考績會提出辯解，不否認婚外情，但否認衝撞員警妨害公務部分，對被停職更無法接受。對連累提拔他的長官方仰寧，莊武能深感愧疚。

    對莊武能涉嫌違法違紀，方仰寧昨天說沒做好監督，已向警政署長黃明昭和台南市長黃偉哲自請處分。

    台南市之前接連發生雙警命案、學甲88槍槍擊案、莊武能涉違法違紀，坊間傳言方仰寧恐遭拔官下台，今晚方仰寧再重申說：「負起責任，坦然面對警政署的處分、職務安排，絕沒怨言。」

    由於六都警察局局長中有多位在1月16日退休，加上警大校長、警政署副署長職缺待補實，警界最近流傳一份高階警官的異動名單，方仰寧就在名單中，方仰寧說，他不知道也沒看過這份異動名單，也未被警政署徵詢，「他會做好局長職責，堅守到最後一天」。

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