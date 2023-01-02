南警秘書室主任涉恐嚇取財／擢升愛將莊武能違紀 方仰寧：自請處分

南市警局長方仰寧自認有責任、不迴避，已向上級自請處分。（記者王俊忠攝）

2023/01/02 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市警局秘書室主任莊武能涉及男女不正當交往與恐嚇取財案，被新竹縣警方開槍圍捕與拒捕情事。台南市警局長方仰寧昨晚坦言自己擢升莊擔任市警局秘書室主任，卻疏於了解其交友情況，自己也有責任、絕不迴避，因此向警政署長與台南市長自請處分。

識人不清 不迴避責任

方仰寧說明，莊武能涉及男女不正當交往，據他了解，此女是莊在苗栗任職時認識的，認識交往約有兩年時間，不排除是婚外情。昨天，莊武能透過妻子有跟警局方面說「莊很後悔做錯事，也很抱歉連累長官」，但他認為莊不論對這件事怎麼說，都於事無補了。

請繼續往下閱讀...

方仰寧指出，莊武能涉男女不正當交往違紀部分，記一大過處分；至於涉恐嚇取財、拒捕違法部分，獲法院十萬元交保，因為莊是市警局一級主管，要有更高的道德標準，因此市警局決定先對莊停職處分，靜候司法調查，市警局會開考績會審議並報警政署核定處分方式。

方仰寧說，莊武能發生這違紀違法情節，身為警局長、深感遺憾、痛心，自己沒做好監督的部分，也要負起責任，已向警政署長、台南市長自請處分。

方坦言，莊調任南市警局督察，因警局秘書室主任出缺，拔擢莊升任，自己也有識人不清的疏失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法