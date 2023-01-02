疑捲竹縣議員感情糾紛 南市警秘書室主任 涉恐嚇取財

台南市警局秘書室主任莊武能（左）昨繳清保釋金後，在友人陪同下不發一語快步離開。（圖：讀者提供）

2023/01/02 05:30

莊武能開車拒捕 警開9槍逮人

〔記者黃美珠、王涵平、姚岳宏／綜合報導〕台南市警局三線一星秘書室主任莊武能被控，疑因男女感情糾紛，涉嫌對新竹縣某議員恐嚇取財。前天跨年夜，他休假北上跟同案高姓女子會面，兩人同車被新竹縣橫山警分局專案小組埋伏攔捕，莊開車拒捕且衝撞員警，遭警方連開九槍後就逮。新竹地檢署依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲押莊員，新竹地院裁定十萬元交保，高女被檢方予兩萬元交保候傳。

南市警局長方仰寧 已自請處分

警政署長黃明昭得知消息後深表痛心，立即指示台南市與新竹縣警局全力配合檢方調查；南市警局表示，莊員不正常男女感情交往，影響警譽情節重大，先予記一大過處分。莊員涉及拒檢、恐嚇取財部分，予以停職處分。南市警局長方仰寧表示，未善盡監督責任，已向警政署自請處分。

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檢警初步掌握，新竹縣某議員上月下旬接獲恐嚇簡訊，內容指該議員涉貪且男女關係不單純，要求支付一千萬封口費，否則就對他不利，該議員在驚恐下報案。

檢警查出，在新竹地區從事旅遊事業的高姓女子涉重嫌，跨年夜掌握行蹤後，在橫山分局轄內某停車場表明身分，準備攔車逮人，開車搭載高女的莊員拒捕，且涉開車衝撞員警企圖逃逸，警方對空和對輪胎連開九槍制止逮人。

莊武能去年六月由南市警察局督察調任秘書室主任，他昨晚受訪表示，愧對長官，願意接受最嚴厲處分，但否認涉及不法，會全力證明清白。

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