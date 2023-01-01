親自擢升的愛將竟違法紀 方仰寧坦言：識人不清不迴避責任

談到自己擢升為台南市警局秘書室主任的莊武能涉違法違紀，南市警局長方仰寧自認有責任、不迴避，已向上級自請處分。（記者王俊忠攝）

2023/01/01 22:13

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市警局秘書室主任莊武能涉及男女不正當交往與恐嚇取財案，被新竹縣檢警單位開槍圍捕與拒捕情事。台南市警局長方仰寧今晚在春安工作首日視察、慰勤時坦言自己擢升莊擔任市警局秘書室主任，但卻疏於了解掌握其交友情況，自己也有責任、絕不迴避，因此向警政署長與台南市長自請處分。

方仰寧說明，莊武能涉及男女不正當交往，據他了解，此女是莊在苗栗任職時認識的，認識交往約有兩年時間，不排除是婚外情的狀況。今天，莊武能透過妻子有跟警局方面說「莊很後悔做錯事，也很抱歉連累長官」，但他認為莊不論對這件事怎麼說，都於事無補了！

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方仰寧指出，莊武能涉男女不正當交往違紀部分，記1大過處分；至於涉恐嚇取財、拒捕違法部分，獲法院10萬元交保，因為莊是市警局一級主管，要有更高的道德標準，因此市警局決定先對莊停職處分，靜候司法調查，市警局會開考績會審議並報警政署核定處分方式。

方仰寧並說，莊武能發生這違紀違法情節，他身為警局長、深感遺憾、痛心，他自己沒做好監督的部分，也要負起責任，已向警政署長、台南市長自請處分。對於員警風紀，絕對會用最高道德標準、零容忍的態度嚴辦到底，雖然莊員是交保10萬元、尚未定罪，但警局先予停職處分，就是高標準的檢討態度。

方認為，員警發生風紀問題，確有檢討必要，不過台南治安在過去1年整體成績，暴力刑案發生有下降趨勢；破案數有提升，基層員警對治安工作的努力付出，不能完全抹滅。而員警風紀問題，身為主管要負起責任。他坦言，莊員過去擔任過分局長、主秘、督察，都普獲各單位長官好評，之前，莊調任南市警局督察，因警局秘書室主任出缺，他拔擢莊升任，發生這事，自己也有識人不清的疏失。

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