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    棄子40年老來奏悲歌 63歲婦瘦到只剩23公斤要扶養費遭駁

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2023/01/01 10:45

    〔記者黃明堂／台東報導〕目前已63歲的蕭姓婦人40年前離婚後，拋棄當時年幼的兒子，自己年老後體弱多病，也缺乏經濟來源，因營養不良，瘦到只剩23公斤，不得已向台東地方法院提出訴訟，要求當年被他拋棄的兒子林姓男子按月給付扶養費1萬4千餘元，林男未提答辯，但法官直接裁定駁回蕭婦請求。

    蕭婦在聲請狀指出，目前已63歲，罹患慢性支氣管炎，因無存款、財產而無力負擔健保費用，又因無工作能力，每月僅由社福團體每月濟助3500元，實已不能維持生活所需，且牙口不好體重僅有23公斤。

    蕭婦自述，在兒子2歲時與他的父親離婚，並攜兒至台北生活，為方便外出工作，將兒子託付給姓名不詳的保母全日照顧。大約1年後，她返回找尋兒子時，卻不見保母及兒子之蹤影，從此與相對人失去聯繫40年。

    蕭婦認為兒子為她的法定扶養義務人，為此依民法請求兒子按月給付扶養費14230元。她的兒子林姓男子法院完成通知，未到庭陳述意見，也未提出書狀作何陳述或答辯。

    法官在裁定書指出，蕭婦現年63歲，雖未達法定退休年齡，但因其有患有慢性阻塞性肺病，而致其無法工作，實已難以維持生活所需，兒子本應負擔扶養義務。但蕭婦自兒年幼時至成年，均未盡為人母之扶養義務，依民免除林男對蕭婦的扶養義務，蕭婦請求兒子給付扶養費，即無理由，應予駁回。

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